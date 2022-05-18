Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев присоединился к общению в прямом эфире на D1. Он рассказал о вступлении в ряды терробороны, День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Крым и ленту "Мирный-21", представленную в Каннах.
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"Наверное, главный нюанс – это возвращение домой"
Ахтем Сеитаблаев отметил, что не было особых раздумий утром 24 февраля, он сразу решил идти защищать Родину. Он отметил, что уже был в подобной ситуации: "27 февраля 2014 года я был в центре Севастополя, один. Абсолютно один. И я узнал об аннексии. И то чувство беспомощности я больше не хочу испытывать. Наверное, главный нюанс – это возвращение домой ".
"Любые взаимоотношения с московией никогда ничем хорошим не заканчивались"
В День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа режиссер подчеркнул, что крымские татары около 400 лет знают, что какие-либо взаимоотношения с московией никогда ничем хорошим не заканчивались.
И начинается все это с культурного ландшафта. Первое, что делает оккупант – отнимает свободу. Он сеет страх, делает невозможным деятельность людей, чье слово пользуется вниманием его земляков. И так же происходит сейчас в Крыму. Новостей нет, но, как свидетельствует история, русской империи нет, а мы есть. Советского союза нет, а мы. И этих тоже не будет, а мы с вами будем. У нас есть исключительный шанс вернуть свое к своему,
– поделился Ахтем.
Весь род Сеитабаева сейчас находится в Крыму. По его словам, он предлагал родителям приехать к нему, но они отвечали: "Не затем мы сюда возвращались, чтобы ехать".
Конечно, режиссер не может сказать за весь Крим, потому что, по его мнению, часть людей видит свое будущее с путиным, но также очень много тех, кто просто вынужден молчать. "Да это молчание очень громкое и показательное. Потому что эти люди чувствуют себя гражданами Украины", – отметил он.
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Что стоит знать о фильме "Мирный-21"
Напомним, перед войной режиссер находился на этапе завершения военной драмы "Мирный-21", снятой осенью прошлого года.
Это военная драма о доверии. Именно в День пограничника должна была состояться ее премьера,
– отметил в интервью Ахтем Сеитаблаев.
Лента рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну.
Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся на Востоке Украины в июне 2014 года. "Мирный-21" – страница по истории о героическом сопротивлении украинских пограничников, отмечающих профессиональный праздник, День пограничника Украины, 30 апреля.