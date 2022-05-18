Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв доєднався до спілкування у прямому ефірі на D1. Він розповів про вступ до лав тероборони, День скорботи та пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, Крим та стрічку "Мирний-21", яку презентують в Каннах.

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"Напевно, головний нюанс – це повернення додому"

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що не мав особливих роздумів вранці 24 лютого, і одразу вирішив іти захищати Батьківщину. Він зазначив, що вже був у подібній ситуації: "27 лютого 2014 року я був у центрі Севастополя, один. Абсолютно один. І я дізнався про анексію. І те відчуття безпорадності я більше не хочу відчувати. Напевно, головний нюанс — це повернення додому".

"Будь-які взаємовідносини з московією ніколи нічим добрим не закінчувалися"

У День скорботи та пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу режисер наголосив, що кримські татари близько 400 років знають, що будь-які взаємовідносини з московією ніколи нічим добрим не закінчувалися.

І починається все це з культурного ландшафту. Перше, що робить окупант – забирає волю. Він сіє страх, унеможливлює діяльність людей, чиє слово користується увагою його земляків. І так само відбувається зараз в Криму. Новин немає, але, як свідчить історія, російської імперії немає, а ми є. Радянського союзу немає, а ми є. І цих теж не буде, а ми з вами будемо. Ми маємо винятковий шанс повернути своє до свого,

– поділився Ахтем.

Весь рід Сеітаблаєва зараз перебуває в Криму. За його словами, він пропонував батькам приїхати до нього, але вони відповідали: "Не за тим ми сюди поверталися, щоб їхати".

Звісно, режисер не може сказати за весь Крим, бо, на його думку, можливо, частина людей бачить своє майбутнє з путіним, але також є дуже багато тих, хто просто змушений мовчати. "Та це мовчання дуже голосне та показове. Бо ці люди відчувають себе громадянами України", – зазначив він.

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Що варто знати про фільм "Мирний-21"

Нагадаємо, перед війною режисер знаходився на етапі завершення воєнної драми "Мирний-21", яку зняли восени минулого року.

Це воєнна драма про довіру. Саме на День прикордонника мала відбутися її прем’єра,

– зазначив в інтерв’ю Ахтем Сеітаблаєв.

Стрічка розповідає про Луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну.

Фільм заснований на реальних подіях, які розгорнулися на Сході України у червні 2014 року. "Мирний-21" – сторінка з історії про героїчний спротив українських прикордонників, які відзначають професійне свято, День прикордонника України, 30 квітня.