Що варто знати про геніальний фільм "Тіні забутих предків"

Як повідомляє 24 канал, за життя український та вірменський режисер, Сергій Параджанов, здобув неабияку славу. Його мистецтвом захоплювалися усі. Але найбільший успіх йому приніс проєкт "Тіні забутих предків" – фільм, який увійшов у двадцятку кращих картин світу всіх країн і народів. Цією стрічкою захоплювалися Мартін Скорсезе та Федеріко Фелліні.

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У червні Довженко-Центр оприлюднив рейтинг українських кінофільмів за версією критиків. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, зняті за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, зайняли однозначне та беззаперечне перше місце в рейтингу.

Над фільмом працювали три митці української культури: режисер Параджанов, актор та в майбутньому режисер Іван Миколайчук. Третім став Мирослав Скорик, який написав унікальну музику до кінострічки.

Про те, як знімали легендарний фільм, чому його не дублювали російською та як презентація стрічки переросла в політичну маніфестацію – дивіться у програмі 24 каналу "Згадати все".

"Тіні забутих предків": що відомо про фільм

Зверніть увагу. Першими змонтований фільм побачили гуцули 24 серпня 1965 року. Сьогодні стрічку відреставрували й оцифрували. Це відбулося в Національному центрі Олександра Довженка. Список кінотеатрів, де покажуть Тіні забутих предків" з 19 травня, дивіться за посиланням.