Івана Миколайчука ще за життя називали "душею українського кіно", генієм сучасності, а його фільми знали і любили мільйони. Акторську славу отримав після картин "Сон" та "Тіні забутих предків", в яких зіграв ще в свої студентські роки.

До теми Фільм, який не закінчив Миколайчук, знімуть наступного року – сценарій вже готовий

Загалом до фільмографії Івана Миколайчука можна додати 34 ролі в кіно. Він також став автором 9 сценаріїв та двох режисерських робіт. Актор пішо із життя, залишивши останню, незакінчену роботу – сценарій до фільму "Небилиці про Івана". Але Борис Івченко у 1990 році все ж таки зняв за цим сценарієм фільм.

5 найяскравіших акторських робіт Івана Миколайчука

1. Пропала грамота

Рік: 1972

Режисер: Борис Івченко

Іван Миколайчук зіграв колоритну роль козака Василя, а також спробував себе в ролі співрежисера. Актор працював і над музичним оформленням фільму – тому в картині чуємо пісні у виконанні тріо "Золоті ключі" (Ніна Матвієнко, дружина Івана – Марічка Миколайчук, Валентина Ковальська). "Пропала грамота" – фільм, який став легендою українського кіно, адже історія про козаків була розібрана шанувальниками творчості актора на цитати.



Кадр з фільму "Пропала грамота" / Скриншот з фільму

2. Білий птах з чорною ознакою

Рік: 1971

Режисер: Юрій Іллєнко

У фільмі про трагічну історію сім'ї Дзвонарів у 1937—1947 роках Миколайчук виступив ще й сценаристом. У фільмі глядачам розповідають історію трагічного кохання на тлі Другої світової війни, яка розділила братів по різні боки барикад. Іван Миколайчук виконав роль Петра Дзвонара, а Богдан Ступка – його брата Ореста.

3. Тіні забутих предків

Рік: 1965

Режисер: Сергій Параджанов

Легенда українського кінематографа – фільм, який здобув 39 міжнародних нагород та 28 призів на міжнародних кінофестивалях (із них – 24 Гран-прі). Екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського, увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Фільмування відбувалися в справжніх гуцульських хатах на околицях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Подейкують, що саме тут Коцюбинський написав свою повість.

Важливо. На сайті Національної спілки кінематографістів України зазначено, що в 1970-х років почалися гоніння на діячів української культури, внаслідок чого було заарештовано й Сергія Параджанова, "Тіні забутих предків" на довгий час заборонили до показів у кінотеатрах Союзу. Зі звинуваченням у націоналізмі зіткнувся й Миколайчук. Це ускладнило роботу над кінокартинами, які вже були в роботі, або в планах.

4. Вавилон ХХ

Рік: 1979

Режисер: Іван Миколайчук

Завдяки заступництву деяких знайомих Миколайчука, йому все ж вдалось отримати дозвіл на фільмування легендарного "Вавилону ХХ". Сюжет фільму відзнятий за мотивами роману Василя Земляка "Лебедина зграя". У фільмі Іван Миколайчук виступив сценаристом і режисером, актором і навіть композитором.

5. Сон

Рік: 1964

Режисер: Володимир Денисенка

У кінострічці режисери відтворили одні із важливих періодів життя Тараса Шевченка – від дитячих років до заслання. Іван Миколайчук виконав роль молодого Шевченка, якого за знаною історією викликають на допит – непокірний втор пише відомі вірші та присвячує їх безрадісній долі України. За революційні думки Шевченка віддають у солдати із забороною творити словом та пензлем.



Кадр з фільму "Сон" / Скриншот з фільму