Душа украинского кино: 3 фильма с Иваном Миколайчуком, которые должен посмотреть каждый

Иван Миколайчук – актер, режиссер, душа и лицо украинского поэтического кино. Сегодня, 15 июня, он мог бы праздновать 83 день рождения.

Иван Миколайчук умер в 46 лет из-за онкологического заболевания. Но память о нем до сих пор жива: его вспоминают на вечерах, в театрах и кино. Кино 24 подготовило 3 фильма с актером, которые следует посмотреть сегодня.

Смотрите также Криминал, любовь, подростковая жизнь и приключения: 6 фильмов об Украине 90-х

"Тени забытых предков"

Экранизацию одноименной повести Михаила Коцюбинского, созданной Сергеем Параджановым, должен посмотреть каждый украинец. В нем Иван Миколайчук сыграл главного героя, хоть был на втором курсе Киевского института театрального искусства. Интересно, что сначала режиссер считал внешность актера неподходящей.

Он очаровал нас. Юный, очень озабоченный, он светился удивительным светом. Такая чистота, такая страстность, такая эмоциональность выплескивались из него, что мы были поражены, забыли обо всем, даже о том, что уже утвержден другой актер,

– рассказывал о пробах Ивана Сергей Параджанов.



Иван Миколайчук в кино / Кадр из фильма

Сейчас фильм есть в перечне обязательных для просмотра студентам Гарвардского университета, которые претендуют на высшую степень в киноведении.

"Белая птица с черной отметиной"

Один из лучших фильмов в истории украинского кино создал режиссер Юрий Ильенко. Он рассказывает о трагической истории семьи Дзвонарей, живущих на Буковине. События происходят в период войны, поэтому братья Звонари оказываются по разные стороны баррикад.



Иван Миколайчук в кино / Кадр из фильма

Мария Миколайчук и Лариса Кадчникова говорят, что идея фильма принадлежала именно Ивану Миколайчуку, который сыграл также Петра Дзвонаря.

"Вавилон XX"

Фильм продолжил традицию украинского поэтического кино, хотя в то время оно уже преследовалось советской цензурой. Иван Миколайчук, который стал его создателем и сыграл в ленте главную роль, прятал пленку в сейфе в случае, если с ней что-то случится. Фильм рассказывает о первых шагах коллективизации в украинском селе.



Иван Миколайчук в кино / Кадр из фильма

"События, о которых говорится в нашем фильме, отделены от нас небольшим промежутком времени – всего лишь полвека. Но если подумать, сколько произошло всего за эти пятьдесят лет, как изменилась судьба моего народа, его психология, жизни, то окажется, что этот фильм об очень далеком его детстве, о том, что всегда прекрасное и незабываемое", – описывал кино Иван Миколайчук.