Іван Миколайчук помер у 46 років через онкологічне захворювання. Але пам'ять про нього досі жива: його згадують на вечорах, у театрах та кіно. Кіно 24 підготувало 3 фільми з актором, які слід подивитися сьогодні.

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"Тіні забутих предків"

Екранізацію однойменної повісті Михайла Коцюбинського, створеною Сергієм Параджановим, має переглянути кожен українець. У ньому Іван Миколайчук зіграв головного героя, хоч був на другому курсі Київського інституту театрального мистецтва. Цікаво, що спершу режисер вважав зовнішність актора невідповідною.

Він зачарував нас. Юний, дуже стурбований, він світився дивовижним світлом. Така чистота, така пристрасність, така емоційність вихлюпувалися з нього, що ми були вражені, забули про все, навіть про те, що вже затверджено іншого актора,

– розповідав про проби Івана Сергій Параджанов.



Іван Миколайчук у кіно / Кадр з фільму

Нині фільм є переліку обов'язкових для перегляду студентам Гарвардського університету, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.

"Білий птах з чорною ознакою"

Один з найкращих фільмів в історії українського кіно створив режисер Юрій Іллєнко. Він розповідає про трагічну історію сім'ї Дзвонарів, що живуть на Буковині. Події відбуваються у період війни, тож брати Дзвонарі опиняються по різні боки барикад.



Іван Миколайчук у кіно / Кадр з фільму

Марія Миколайчук та Лариса Кадчникова кажуть, що ідея фільму належала саме Іванові Миколайчуку, який зіграв також Петра Дзвонаря.

"Вавилон XX"

Фільм продовжив традицію українського поетичного кіно, хоч у той час воно вже переслідувалося радянською цензурою. Іван Миколайчук, який став його творцем і зіграв у стрічці головну роль, ховав плівку у сейфі у разі, якщо з нею щось трапиться. Фільм розповідає про перші кроки колективізації в українському селі.



Іван Миколайчук у кіно / Кадр з фільму

"Події, про які йдеться в нашому фільмі, відокремлені від нас невеличким проміжком часу – всього лише півстоліття. Але якщо подумати, скільки сталося всього за ці п'ятдесят років, як змінилася доля мого народу, його психологія, життя, то виявиться, що цей фільм про дуже далеке його дитинство, про те, що завжди прекрасне та незабутнє", – описував кіно Іван Миколайчук.