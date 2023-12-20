В то же время, учитывая, что мужчина был одет в бронежилет, ему удалось не травмироваться. Как отмечают российские издания, актер якобы чувствует себя хорошо.

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Иван Охлобыстин попал под обстрел в оккупированном Донецке

Страстный сторонник президента России Владимира Путина, находясь в оккупированном Донецке, попал под обстрел и даже "поймал пулю". Впрочем, ему удалось избежать травм, поскольку он был одет в бронежилет.

Выяснилось, что пропагандист вместе с супругой отправился на временно оккупированную территорию Украины, чтобы оказать гуманитарную помощь.

Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник,

– отметила девушка.



Иван Охлобыстин попал под обстрел во временно оккупированном Донецке / Скриншот из инсаграм-сторис дочери пропагандиста

Кто такой Иван Охлобыстин