Поймал пулю, – российский пропагандист Охлобыстин попал под обстрел в оккупированном Донецке
Источник:Евдокия Батариэли-Охлобыстина
Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин на днях посетил временно оккупированный Донецк. Там, как оказалось, он "поймал пулю".
В то же время, учитывая, что мужчина был одет в бронежилет, ему удалось не травмироваться. Как отмечают российские издания, актер якобы чувствует себя хорошо.
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Иван Охлобыстин попал под обстрел в оккупированном Донецке
Страстный сторонник президента России Владимира Путина, находясь в оккупированном Донецке, попал под обстрел и даже "поймал пулю". Впрочем, ему удалось избежать травм, поскольку он был одет в бронежилет.
Выяснилось, что пропагандист вместе с супругой отправился на временно оккупированную территорию Украины, чтобы оказать гуманитарную помощь.
Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник,
– отметила девушка.
Иван Охлобыстин попал под обстрел во временно оккупированном Донецке / Скриншот из инсаграм-сторис дочери пропагандиста
Кто такой Иван Охлобыстин
- Это российский актер, известный своей резко антиукраинской позицией.
- В частности, он поддерживает "ЛДНР". Также пропагандист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения России в Украину. В конце концов это привело к включению его в санкционный список относительно въезда в Украину в октябре 2022 года.
- Кроме того, Охлобыстин заявлял, что готов вступить в ряды российской армии.
- "Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня извини за все, если что было... Может, я инвалидом буду... Через Ростов едем, два конвоя – с гуманитаркой там... Отвезу, а потом воевать! Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить... Это клево! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! ", – сказал путинист писателю Александру Никонову.