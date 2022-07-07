Ярким дополнением ко дню Ивана Купала станет просмотр хороших фильмов в компании близких. Редакция Кино 24 подготовила подборку с тремя интересными лентами, с которыми вы погрузитесь в магическую атмосферу.

К теме Лучшие кинопремьеры июля 2022 года, от которых вы будете в восторге

Ивана Купала 2022: 3 атмосферных фильма об украинцах

Вечер накануне Ивана Купала

Год выхода: 1968

Режиссер: Юрий Ильенко

Начнем нашу подборку с символического в этот праздник фильма – "Вечер накануне Ивана Купала", который Юрий Ильенко снял еще 54 года назад. Это украинский художественный фильм о том, как молодой человек Петр полюбил замечательную девушку и пытался любым способом привлечь ее внимание. У девушки множество поклонников, и она действительно может и не взглянуть на него, учитывая его социальный статус. Но пришел вечер, когда он решил очаровать ее, использовав магию. Для этого нужно пожертвовать чьей-то жизнью. Не слишком ли высока цена, названная ведьмой?

"Вечер на Ивана Купала" Юрия Ильенко занимает 33-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Вечер накануне​ Ивана Купала": смотрите фильм

Тени забытых предков

Год выхода: 1965 (2022)

​Режиссер: Сергей Параджанов

Недавно в украинских кинотеатрах вышел отреставрированный и оцифрованный фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Эту классику украинского поэтического кино мы также рекомендуем вам посмотреть, ведь именно этой лентой восхищались Мартин Скорсезе и Федерико Феллини. Она занимает первое место среди 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Кроме этого фильм является наглядным примером борьбы украинского народа за свою свободу и культуру.

"Тени забытых предков" 2022: смотрите трейлер

О том, как снимали легендарный фильм 1965 года, почему его не дублировали по-русски и как презентация ленты переросла в политическую манифестацию – можете посмотреть в программе 24 канала "Вспомнить все".

"Тени забытых предков": что известно о фильме

Интересно 7 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Пропала грамота

Год выхода: 1972

Режиссер: Борис Ивченко

Сценарий фильма, созданный писателем Иваном Драчем, отличается от рассказа. В основе истории – путешествие казаков Василия и Андрея в царские хоромы с гетманской грамотой, а также их возвращение к родной Диканьке.

В ленте есть все – не только приключения казаков и их борьба за свободу, но и путешествия ада и "гульки" в корчме. И что бы ни случалось, казаки всегда становились на помощь обиженным, не теряли достоинства и оставались верными рыцарским обычаям.

Производство фильма было завершено еще в 1972 году, но партийные чиновники сразу запретили его до показа. Фильм пылился на полках более 10 лет. Согласно первому постеру, релиз фильма состоялся в 1983 году.

"Пропала грамота": смотрите фильм