Премию начали минутой молчания в память о погибших в Одессе и всех жертвах российско-украинской войны. После этого на сцену вышла голливудская звезда Мелора Гардин, известная по роли Лорелай в подростковом комедийном фильме "Ханна Монтана"
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Голливудские звезды собрали для Украины 80 тысяч долларов
Ваш дух и целеустремленность вдохновляют всех нас. Ваши истории успеха служат маяками надежды, напоминая о невероятном потенциале, содержащемся в каждом из нас. Пожалуйста, оставайтесь сильными, продолжайте борьбу и сохраняйте мужественный дух. Вместе, бок о бок, мы победим в этой борьбе!
– сказала Мелора со сцены.
Ведущими мероприятия стали украинские звезды Екатерина Осадчая да Юрий Горбунов. Премия TOP USA Awards стала хорошим поводом собрать деньги для United24 и Cash for Refugees.
Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, которая является послом United24, запустила благотворительный аукцион и подчеркнула, что каждый полученный доллар пойдет на реконструкцию Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области. А собранные средства для Cash for Refugees должны использовать для поддержки жителей деревень, расположенных у фронта в Запорожской и Херсонской областях.
К слову, на премии выступила Тина Кароль, а шеф-повар Евгений Клопотенко угостил гостей вкусным украинским борщом.