Премію розпочали хвилиною мовчання на знак пам'яті за загиблими в Одесі та усіма жертвами російсько-української війни. Після цього на сцену вийшла голлівудська зірка Мелора Гардін, відома за роллю Лорелай у підлітковому комедійному фільмі "Ханна Монтана".

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Голлівудські зірки зібрали для України 80 тисяч доларів

Ваш дух і цілеспрямованість надихають усіх нас. Ваші історії успіху служать маяками надії, нагадуючи про неймовірний потенціал, який міститься в кожному з нас. Будь ласка, залишайтеся сильними, продовжуйте свою боротьбу та зберігайте мужній дух. Разом, пліч-о-пліч, ми переможемо в цій боротьбі!

— промовила Мелора зі сцени.

Ведучими заходу стали українські зірки Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Премія TOP USA Awards стала хорошим приводом зібрати кошти для United24 та Cash for Refugees.

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно, яка є амбасадоркою United24, запустила благодійний аукціон і наголосила, що кожен одержаний долар піде на реконструкцію Михайла-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області. А зібрані кошти для Cash for Refugees мають використати для підтримки мешканців сіл, що розташовані біля фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

Цікаво. На благодійному аукціоні розіграли також цікаві лоти, зокрема футболку з автографом Сергія Реброва – колишнього нападника Тоттенгема та нинішнього головного тренера збірної України. Також учасники могли придбати вишивану весільну сорочку 20 століття з Вінницької області, балетну пачку, подаровану видатною солісткою Національної опери України Катериною Кухар, а також шеврон Сергія Позняка, молодшого сержанта Національної гвардії батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького. Загалом вдалося зібрати 80 тисяч доларів, що будуть направлені на благодійні потреби.

До слова, на премії виступила Тіна Кароль, а шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив гостей смачним українським борщем.