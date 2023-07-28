С ведущими Осадчей и Горбуновым: известные голливудские звезды собрали для Украины 80 тысяч долларов

На днях в Нью-Йорке отгремела премия TOP USA Awards и прошла презентация уникальной книги "Топ 100 американских предпринимателей украинского происхождения". Во время мероприятия прошел аукцион, на котором собрали для Украины 80 тысяч долларов.

Премию начали минутой молчания в память о погибших в Одессе и всех жертвах российско-украинской войны. После этого на сцену вышла голливудская звезда Мелора Гардин, известная по роли Лорелай в подростковом комедийном фильме "Ханна Монтана"

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Голливудские звезды собрали для Украины 80 тысяч долларов

Ваш дух и целеустремленность вдохновляют всех нас. Ваши истории успеха служат маяками надежды, напоминая о невероятном потенциале, содержащемся в каждом из нас. Пожалуйста, оставайтесь сильными, продолжайте борьбу и сохраняйте мужественный дух. Вместе, бок о бок, мы победим в этой борьбе!

– сказала Мелора со сцены.

Ведущими мероприятия стали украинские звезды Екатерина Осадчая да Юрий Горбунов. Премия TOP USA Awards стала хорошим поводом собрать деньги для United24 и Cash for Refugees.

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, которая является послом United24, запустила благотворительный аукцион и подчеркнула, что каждый полученный доллар пойдет на реконструкцию Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области. А собранные средства для Cash for Refugees должны использовать для поддержки жителей деревень, расположенных у фронта в Запорожской и Херсонской областях.

На благотворительном аукционе разыграли интересные лоты, в том числе футболку с автографом Сергея Реброва – бывшего нападающего Тоттенгема и нынешнего главного тренера сборной Украины. Также участники могли приобрести вышитую свадебную рубашку 20 века из Винницкой области, балетную пачку, подаренную выдающейся солисткой Национальной оперы Украины Екатериной Кухарь, а также шеврон Сергея Позняка, младшего сержанта Национальной гвардии батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого. В общем, удалось собрать, которые будут направлены на благотворительные нужды.

К слову, на премии выступила Тина Кароль, а шеф-повар Евгений Клопотенко угостил гостей вкусным украинским борщом.