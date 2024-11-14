4 лучших фильма с украинкой Иванной Сахно, которая покорила Голливуд

Актриса Иванна Сахно родилась и росла в Украине и стала известной после случайного появления в сериале "Леся + Рома". Впоследствии она переехала в Голливуд, где получила настоящее признание после выхода нескольких фильмов с ее участием.

Сегодня, 14 ноября, Иванна Сахно празднует день рождения – ей исполнилось 27 лет. 24 Канал подготовил подборку фильмов, где приняла участие актриса, которая активно поддерживает Украину за рубежом.

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"Иван Сила"

Фильм рассказывает необычную историю украинца Ивана Фирцака. Он родился на Закарпатье и снискал славу самого сильного человека в мире. Иван был честным, но иногда наивным человеком, а потому его жизнь не обходили зависти и человеческая подлость. И он всегда был убежден, что правда победит. Иванна Сахно сыграла Милку – акробатку, с которой Иван знакомится в цирке.



Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма

"Тихоокеанский рубеж 2"

Этот фантастический боевик является продолжением фильма "Тихоокеанский рубеж". Он рассказывает о возвращении кайдзю (монстра) через 10 лет после событий предыдущего фильма. Война только началась, и теперь бороться за возможность жить на Земле придется следующему поколению.

Иванна Сахно сыграла Викторию Маликову – кадета в Тихоокенском Оборонном корпусе. Она будет бороться против главного врага со своей командой.



Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма

"Шпион, который меня бросил"

Комедийный боевик рассказывает об Одри и Морган – лучших подруг из Лос-Анджелеса, которые оказываются в эпицентре международного заговора. Оказывается, что бывший Одри – спецагент американской разведки, а за ним охотятся киллеры. Теперь девушкам придется участвовать в гонках, засадах и стрельбе.

Иванна Сахно сыграла второстепенную роль Надежды, которая маскировалась под родителей экс-бойфренда Одри, но на самом деле оказывается убийцей.



Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма

"Пик страха"

Американский триллер рассказывает о паре сноубордистов Мие и Максе, которые едут на отдых в заснеженную Грузию. Они ожидают спокойствия и красоты в полупустом отеле, однако на самом деле это место скрывает жуткую тайну. Пара не прислушалась к администратору отеля и отъехала слишком далеко от отеля. Теперь они столкнулись с ужасом, живущим в грузинских горах.

Иванна Сахно сыграла в триллере главную роль Мии, безупречно перевоплотившись в свою персонажку.



Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма

Добавим, что Иванна Сахно получила главную роль в продолжении хоррор-фильма M3GAN. Поэтому скоро мы сможем увидеть ее на экранах кино.