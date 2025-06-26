Иванна Сахно присоединилась к актерскому составу предыдущего фильма и воплотила роль Амелии – военного робота-андроида, созданный на основе технологии M3GAN и является главным антагонистом в фильме. По случаю премьеры картины Кино 24 расскажет о других лентах, за которые стала известной Иванна Сахно.
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"Тихоокеанский рубеж 2"
События фильма разворачиваются через 10 лет после завершения предыдущей части – "Тихоокеанский рубеж". Монстр кайдзю возвращается. Теперь следующее поколение в войне будет бороться за право жить на Земле.
Иванна Сахно воплотила роль кадета в Тихоокеанском Оборонном корпусе – Викторию Маликову. Она боролась против главного врага вместе со своими приспешниками.
"Тихоокеанский рубеж 2": смотрите трейлер онлайн
"Шпион, который меня кинул"
В центре боевика – лучшие подруги из Лос-Анджелеса Одри и Морган, которые оказываются замешанными в международный заговор. Бывший бойфренд Одри оказывается спецагентом американской разведки, за которым охотятся киллеры. Поэтому и девушкам придется бежать и участвовать в засадах и стрельбе.
Иванна Сахно получила в этом фильме второстепенную роль. Она сыграла убийцу Надежду. Она хитро маскировалась под родителей экса Одри.
"Шпион, который меня кинул": смотрите трейлер онлайн
"Пик страха"
Сноубордисты Мия и Макс едут на отдых в Грузию, надеясь спокойно и весело провести отпуск. Они поселяются в полупустой отель, где администратор советует им не отъезжать далеко от здания. Но пара не послушалась, поэтому увидела ужасы, живущих в грузинских заснеженных горах.
Иванна Сахно сыграла главную роль Мии и продемонстрировала актерский талант на полную.
"Пик страха": смотрите трейлер онлайн
Также Иванна Сахно снималась в украинских лентах: ситкоме "Леся + Рома" и биографическом фильме "Иван Сила".