Іванна Сахно долучилась до акторського складу попереднього фільму та втілила роль Амелії – військового робота-андроїда, що створений на основі технології M3GAN і є головним антагоністом у фільмі. З нагоди прем'єри картини Кіно 24 розповість про інші стрічки, за які стала відомою Іванна Сахно.

До слова 3 легендарні фільми про кримських татар, які варто подивитись кожному

"Тихоокеанський рубіж: Повстання"

Події фільму розгортаються через 10 років після завершення попередньої частини – "Тихоокеанський рубіж". Монстр кайдзю повертається. Тепер наступне покоління у війні виборюватиме право жити на Землі.

Іванна Сахно втілила роль кадета в Тихоокеанському Оборонному корпусі – Вікторію Малікову. Вона боролась проти головного ворога разом зі своїми поплічниками.

"Тихоокеанський рубіж: Повстання": дивіться трейлер онлайн

"Шпигун, який мене кинув"

У центрі бойовика – найкращі подруги з Лос-Анджелеса Одрі та Морган, які виявляються замішаними у міжнародну змову. Колишній бойфренд Одрі виявляється спецагентом американської розвідки, за яким полюють кілери. Тому й дівчатам доведеться втікати та брати участь у засідках й стрілянині.

Іванна Сахно отримала в цьому фільмі другорядну роль. Вона зіграла вбивцю Надію. Вона хитро маскувалась під батьків екса Одрі.

"Шпигун, який мене кинув": дивіться трейлер онлайн

"Пік страху"

Сноубордисти Мія та Макс їдуть на відпочинок у Грузію, сподіваючись спокійно й весело провести відпустку. Вони поселяються у напівпорожній готель, де адміністраторка радить їм не від'їжджати задалеко від будівлі. Та пара не послухалась, тому побачила жахи, що живуть в грузинських засніжених горах.

Іванна Сахно зіграла головну роль Мії та продемонструвала акторський талант на повну.

"Пік страху": дивіться трейлер онлайн

Також Іванна Сахно знімалась в українських стрічках: ситкомі "Леся + Рома" та біографічному фільмі "Іван Сила".