Об уходе актрисы сообщает Euronews со ссылкой на иранские медиа. Таран Алидусти была под стражей около трех месяцев.

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Таран Алидусти освободили из-под ареста

Известная иранская актриса Таран Алидусти была закрыта в тюрьме почти на три недели за то, что разместила свою фотографию в интернете без обязательного ношения хиджаба. Сегодня ее отпустили под залог,

– сообщили в твиттере.



Таран Алидусти освободили из-под ареста / Скриншот сообщения из твиттера

Что известно об аресте Таране Алидусте

С сентября в Иране бушевали протесты на фоне смерти Махсы Амини, которую правоохранители избили за неправильное ношение хиджаба. 8 декабря казнили первого митингующего. На это отреагировала актриса Таран Алидусти, за что ее и задержали. прежде она опубликовала сообщение в инстаграмме, в котором попросила международные организации прийти в себя после казни первого протестующего против действующего режима. В ее сообщении говорилось, что к смерти его приговорили за якобы "ведение войны против Бога".

Алидусти из фильма "Комивояжер" сознательно не уезжала из страны, объясняя это так: "Я буду поддерживать семьи арестованных и убитых и требовать справедливости для них. Я буду бороться за свой дом и заплачу любой ценой за свои права".