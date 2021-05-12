Сегодня, 12 мая, вышел трейлер триллера с Пирсом Броснаном и Тимом Ротом к фильму "Плохиши". Режиссером ленты стал Ренни Харлин.
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Сюжет фильма "Плохиши"
Даже федеральная тюрьма строгого режима не может удержать Ричарда Пейса, блестящего международного вора. Но его дерзкий побег и преследование заканчиваются тем, что его забирает группа современных Робин Гудов. Квалифицированная группа убеждает Пейса присоединиться к ним, чтобы совершить кражу века: похитить миллионы золотых слитков, хранящихся в одной из самых безопасных тюрем на земле, которая принадлежит мошеннику-бизнесмену Шульцу и используется для финансирования террористических групп во всем мире. Кроме денег, Пейс хочет отомстить Шульцу, человеку, который стоит за его заключением.
"Плохиши" 2021: смотрите трейлер
Актеры фильма "Плохиши"
- Пирс Броснан;
- Тим Рот;
- Джейми Чон;
- Гермиона Корфилд;
- Майк Анджело;
- Ник Кэннон.
Постер к фильму "Плохиши" / Фото Ukrainian Film Distribution