Их просто не узнать: как выглядят актеры турецкого сериала "Королек птичка певчая" в жизни

Пожалуй, каждый поклонник турецких сериалов помнит старую, уже легендарную ленту "Королек –птичка певчая". В свое время все восхищались красотой главных актеров и их игрой.

В материале Кино 24 мы собрали фотоподборку звезд сериала. Они изменились просто до неузнаваемости.

Советуем Попала в топ-10: самая популярная украинская семейная комедия, которую можно посмотреть на Netflix

Как изменились актеры сериала "Королек – птичка певчая"

Фахрие Эвжен

Фахрие в сериале исполнила роль главной героини – Фериде.

Кстати, в реальной жизни она замужем за своим коллегой по съемкам – Бураком Озчивитом.

Несмотря на свою невероятную красоту, Фахрие разочаровала часть украинских поклонников: как она, так и ее муж не высказываются о войне в Украине и с удовольствием посещают Россию.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит в сериале исполнил роль Кямрана – мужчины, к которому испытывает чувства главная героиня. Впоследствии и он влюбляется в нее.

В реальной жизни актер стал настоящим разочарованием для многих украинских поклонников. Он не только молчит о войне, которую развязала Россия, но и согласился принять участие в съемках новогоднего российского фильма "Елки-11".

Его решение сниматься в российском кино многие восприняли как проявление равнодушия к трагедии, которая продолжается на украинской земле из-за действий российских оккупантов.