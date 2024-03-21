"Все женщины - ведьмы": как сейчас выглядят актрисы культового сериала

В 90-е американский сериал "Все женщины - ведьмы" считался едва ли не самым популярным проектом на телевидении. Эта история борьбы добра со злом покорила сердца миллионов людей во всем мире.

Поэтому, этот сериал рассказывает историю о трех сестрах-ведьмах, самых могущественных и добрых в истории, которые обладают "Силой трех". Киноработа очень сильно пришлась по душе зрителям, которые могут по сей день в течение целых 8 сезонов наблюдать за жизнью героев любимого сериала. Кино 24 предлагает посмотреть, как выглядят сейчас актеры сериала "Все женщины – ведьмы".

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Как выглядят сейчас актеры сериала "Все женщины – ведьмы"

Первые три сезона рассказывали о том, как с демонами, злыми силами и колдунами боролись Прю, которую играла Шеннен Доэрти, Пайпер в исполнении Холли Мари Комбс и Фиби, которую на экранах воплотила Алисса Милано.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Американская актриса сыграла в сериале старшую сестру Галливелл.

Шеннен снималась в первых 3 сезонах сериала. После того, как закончились съемки в сериале "Все женщины ведьмы" актриса продолжила съемки в других картиках, однако они уже не приносили знаменитости такого бешеного успеха.

Для Шеннен 2015 год стал настоящим потрясением. У актрисы диагностировали рак молочной железы.

В течение определенного времени онкология отступила, но уже в 2020 Шеннен рассказала о рецидиве и теперь у нее четвертая стадия.

В ноябре 2023 года актриса сообщила о том, что создала собственный подкаст под названием "Давайте будем откровенны с Шеннен Догерти".

Стоит заметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину Шеннен Догерти публично выразила поддержку украинскому народу. Актриса неоднократно писала о войне в своем инстаграме и призвала волонтерить для нашего государства.



Шеннен Догерти / Фото из инстаграма актрисы

Холли Мари Комбс (Пайпер Галливел)

Актриса в свои 24 сыграла среднюю из сестер Галливел. Она воплотила роль волшебницы Пайпер. Поэтому, с момента, когда Холли прошла пробы и ее утвердили на роль Пайпер актриса отснялась во всех 8 сезонах сериала.

Эта киноработа принесла ей большую популярность, а множество поклонников по всему миру мечтали, чтобы иметь такую же способность как героиня Пайпер, которую сыграла Холли, – умение останавливать время.

Следующие проекты, в которых звезда участвовала были не такими успешными. Однако она все же сыграла несколько весомых ролей в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти". Сейчас Холли больше сосредоточилась на продюсировании и благотворительности. Актриса воспитывает 3 сыновей, а в 2019 стало известно, что Холли вышла замуж.

Алисса Милано (Фиби Галливел)

Роль самой младшей из трех сестер-ведьм исполнила Алисса Милано. То, что актриса приняла участие в съемках в этом сериале ей как и ее коллегам принесло неслыханную популярность.

В течение первых 3 сезонов ее героиня была самой младшей сестрой, однако впоследствии она стала средней. В результате этого зрители увидели взросление самой героини. Вместе с Холли Мари Комбс кроме съемок в ленте она занималась и продюсированием последних 4 сезонов сериала.

После завершения проекта Алисса все же продолжала изредка сниматься в других лентах, однако они не были такими "громкими" как "Все женщины-ведьмы".

Алисса Милано также занялась благотворительностью и не остается в стороне "острых" общественных и политических вопросов.

Стоит заметить, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Алисса Милано активно поддерживает наше государство. Еще в июне 2022 года актриса надела сине-желтую футболку от бренда Аgolde как знак солидарности с народом Украины.

Роуз МакГоун (Пейдж Мэттьюс)

Актриса Роуз МакГоун появилась в сериале "Все женщины – ведьмы" в 4 сезоне. Она сыграла роль Пейдж Мэттьюс – сводную сестрой Фиби и Пайпер по линии матери. После этой ленты актриса начала активно сниматься в других проектах.

В 2007 году актриса попала в автокатастрофу. Роуз достаточно серьезно пострадала, поэтому проходила длительное лечение, а также делала несколько пластических операций.