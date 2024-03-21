Відтак, цей серіал розповідає історію про трьох сестер-відьом, наймогутніших і найдобріших в історії, які володіють "Силою трьох". Кіноробота надзвичайно сильно припала до душі глядачам, які мають змогу по сьогодні протягом цілих 8 сезонів спостерігати за життям героїв улюбленого серіалу. Кіно 24 пропонує переглянути, як виглядають зараз актори серіалу "Всі жінки – відьми".

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Як виглядають зараз актори серіалу "Всі жінки – відьми"

Перші три сезони розповідали про те, як з демонами, злими силами та чаклунами боролися Прю, яку грала Шеннен Доерті, Пайпер у виконанні Голлі Марі Комбс та Фібі, яку на екранах втілила Алісса Мілано.

Шеннен Догерті (Прю Голлівелл)

Американська акторка зіграла в серіалі найстаршу сестру Галлівел.

Шеннен знімалася в перших 3 сезонах серіалу. Після того, як закінилися зйомки у серіалі "Всі жінки відьми" акторка продовжила знімання у інших картиках, однак вони вже не приносили знаменитості такого шаленого успіху.

Для Шеннен 2015 рік став справжнім потрясінням. В акторки діагностували рак молочної залози.

Протягом певного часу онкологія відступила, але вже у 2020 Шеннен розповіла про рецидив і тепер у неї четверта стадія.

В листопаді 2023 року акторка повідомила про те, що створила власний подкаст під назвою "Давайте будемо відверті з Шеннен Догерті".

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шеннен Догерті публічно висловила підтримку українському нороду. Акторка неодноразово писала про війну в своєму інстаграмі та закликала волонтерити для нашої держави.



Шеннен Догерті / Фото з інстаграму акторки

Голлі Марі Комбс (Пайпер Галлівел)

Акторка у свої 24 зіграла середню із сестер Галлівел. Вона втілила роль чародійки Пайпер. Відтак, з моменту, коли Голлі пройшла проби та її затвердили на роль Пайпер акторка відзнялася у всіх 8 сезонах серіалу.

Ця кіноробота принесла їй неабияку популярність, а безліч прихильників по всьому світу марили, аби мати таку ж здібність як героїня Пайпер, яку зіграла Голлі, – вміння зупиняти час.

Наступні проєкти, в яких зірка брала участь були не такими успішними. Однак вона все ж зіграла декілька вагомих ролей у серіалах "Милі обманщиці" та "Анатомія пристрасті". Наразі Голлі більше зосередилася на продюсуванні та благодійністі. Акторка виховує 3 синів, а в 2019 стало відомо, що Голлі вийшла заміж.

Алісса Мілано (Фібі Галлівел)

Роль наймолодшої із трьох сестер-відьом виконала Алісса Мілано. Те, що акторка взяла участь у зніманнях в цьому серіалі їй як і її колегам принесло нечувану популярність.

Протягом перших 3 сезонів її героїня була наймолодшою сестрою, однак згодом вона стала середньою. В результаті цього глядачі побачили дорослішання самої героїні. Разом із Голлі Марі Комбс окрім знімань в стрічці вона займалася і продюсуванням останніх 4 сезонів серіалу.

Після завершення проєкту Алісса все ж продовжувала зрідка зніматися у інших стрічках, однак вони не були такими "гучними" як "Всі жінки-відьми".

Алісса Мілано також зайнялася благодійністю і не залишається осторонь "гострих" суспільних і політичних питань.

Варто зауважити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алісса Мілано активно підтримує нашу державу. Ще у червні 2022 акторка вдягла синьо-жовту футболку від бренду Аgolde як знак солідарності з народом України.

Роуз МакГоун (Пейдж Меттьюс)

Акторка Роуз МакГоун з'явилася у серіалі "Всі жінки – відьми" у 4 сезоні. Вона зіграла роль Пейдж Меттьюс – зведену сестрою Фібі та Пайпер по лінії матері. Після цієї стрічки акторка почала активно зніматися в інших проєктах.

В 2007 році акторка потрапила в автокатастрофу. Роуз досить серйозно постраждала, тому проходила тривале лікування, а також робила кілька пластичних операцій.