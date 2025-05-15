Его не узнать: как изменился актер, сыгравший Лаврина в культовом сериале "Поймать Кайдаша"

Григория Бакланова уже давно ассоциируют с ярким образом Лаврина из сериала "Поймать Кайдаша". И сам актер не отрицает – эта роль стала поворотной в его карьере.

Хотя в его творческом портфолио – десятки театральных, но именно Лаврин сделал его узнаваемым для широкого зрителя. В материале Кино 24 узнаете, что Григорий говорит о "Поймать Кайдаша" и над чем работает сегодня.

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Где сейчас и как изменился Григорий Бакланов

Актер признается, роль в сериале "Поймать Кайдаша" действительно стала для него ключевой. Однако после такого успеха очень важно продолжать развиваться.

Так, эта роль действительно изменила многое. Но есть и другая сторона – тебя начинают отождествлять не с тобой, а с персонажем. Актеру важно иметь разные амплуа, пробовать себя в новых жанрах, чтобы не застрять в чьем-то образе навсегда,

– признается Григорий.

Сегодня актер активно работает над тем, чтобы расширить горизонты своей актерской палитры. Его можно увидеть в новых проектах – в кино, сериалах и театре – и в совсем других, нетипичных ролях.

Я не хочу останавливаться. Мне интересно открывать себя заново в каждой роли – комедийной, драматической, трагической. Зритель должен увидеть, что я могу быть разным,

– подчеркивает Бакланов.



Григорий Бакланов в сериале "Любовь и пламя" / Фото Пресс-служба

Новым его экранным персонажем стал Святослав Мороз – один из главных героев сериала СТБ "Любовь и пламя". Пожарник-спасатель и взрывотехник из спецподразделения, его персонаж – не только отважный специалист, но и жизнерадостный мужчина с чувством юмора и активным присутствием в соцсетях.

Мой герой Свят – спасатель ГСЧС, который всегда улыбчивый и позитивный. Он не только спасает людей, но и успевает быть активным в тиктоке, флиртовать с девушками, шутить. Мне кажется, что я во многом наделяю его своими чертами, особенно – отношением к жизни. А вот остальные его качества – разве что кроме изобретательности к парадоксальным действиям – я бы оставил ему,

– рассказывает актер.

Однако образ Свята – это не только харизма и шутки. В сериале есть сцены, которые требуют от актера максимальной эмоциональной и физической отдачи. Чтобы лучше погрузиться в профессию, актеры прошли настоящую полосу препятствий, которую обычно преодолевают спасатели во время тренировок.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Если говорить о личной жизни Григория Бакланова, то сегодня его сердце свободно. Ранее было известно о его отношениях с украинской актрисой Анастасией Цимбалару. Однако в прошлом году стало известно, что актерские супруги разводятся. Сейчас Григорий и Анастасия остаются в хороших дружеских отношениях и считают друг друга близкими людьми. Впрочем, между ними уже нет любви. Несмотря на это, они радуют поклонников забавными видео в соцсетях.

Кроме съемок в сериалах, актер активно работает в театре. Поэтому если вы уже посмотрели сериал "Любовь и пламя" и хотите увидеть его снова – приходите в театр и наслаждайтесь блестящей игрой Григория Бакланова на сцене.