Трое несовершеннолетних парней, которые изнасиловали 14-летнюю девочку, признали виновными. Однако судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч назначила им наказание в виде 5 лет лишения свободы с условным сроком на 2 года. Такое решение ошеломило каждого сознательного украинца.

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Ирина Целик отреагировала на изнасилование несовершеннолетней в Закарпатье

В фейсбуке режиссер фильмов "Земля голубая, как апельсин", "Я и Феликс" также не стала в стороне вопиющего случая. Она рассказала, что видела интервью с бабушкой изнасилованной 14-летней девочки, где она призналась, что вся деревня "смотрела видео того группового изнасилования", а ее никто не сообщил.

"Не могу перестать думать обо всех тех других молчаливых женщинах (да, в этом деле фигурируют преимущественно женщины, к сожалению), – написала Ирина Целик. – О директора и учительниц школы, которые написали положительные характеристики насильникам. О маме двух из этих парней, она работает секретаршей в сельсовете, о ее коллеге из соцслужбы, которая "защищала" девочку в суде вместо адвоката. О судье, вынесшей условный приговор трем подонкам. Все эти женщины, я уверена, уже скоро планируют печь пасхи и нести их святить в церковь в кругу своей общины, а затем сесть за щедро накрытые столы вместе со своими семьями. Семейные ценности, все дела. Но, кажется, пояса им таки станут поперек горла в этом году".

Режиссер подчеркнула, что многое сдвинулось в этом деле за последние несколько дней:

Отец потерпевшей все же готов бороться и подавать апелляцию в суд;

Огласка этой ужасной истории донесла волну в конце концов на самые высокие ступени: омбудсман Дмитрий Лубинец и министр образования Оксен Лесной обещали взять под свой контроль это дело;

Также для подготовки апелляции и защиты потерпевшей собирается группа сильных адвокатов, готовых поработать ради справедливости о боно. То же касается психологической поддержки.

Не могу перестать думать о девочке. Что она чувствует, как испытывает эту волну внимания к себе. Наверное, очень испугана и растеряна. И все же очень надеюсь, что дело будет доведено до конца должным образом, обидчики (не только насильники, а все винтики этого преступного круга) подвергаются адекватному наказанию, и это поможет их жертве почувствовать и понять, что она не сама в этом большом мире, полном цинизме и несправедливости,

– отметила Целик.

Ирина Целик / Фото из фейсбука режиссера

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Жертвы преимущественно молчат

По словам Ирины Целик, хочется верить, что мы шаг за шагом все-таки будем меняться. "Мы были настолько возмущены теми случаями изнасилований, которые причинили российские военные украинцам, но зачем же далеко ходить, если здесь под боком полно того же зла и ощущение безнаказанности цветет буйным цветом?".

А жертвы преимущественно молчат по понятным причинам. Что ж, мы должны последовательно ломать эту систему терпения сексуальных преступлений, чтобы каждый из потенциальных насильников точно знал – тебе это обойдется так больно и так дорого, что ты, су*а, должен тысячу раз подумать прежде чем решиться на такое,

– написала режиссер.

Напомним, глава Закарпатской ОВ Виктор Никита отметил, что обидчики сейчас изолированы от потерпевшей. Виктор Никита отметил, что 27 марта завершил совещание с руководством правоохранительных органов и представителей профильных департаментов и служб ОВА. Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда.