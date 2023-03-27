Трьох неповнолітніх хлопців, які зґвалтували 14-річну дівчинку, визнали винними. Проте суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич призначила їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки. Таке рішення приголомшило кожного свідомого українця.

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Ірина Цілик відреагувала на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

У фейсбуці режисерка фільмів "Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс" також не стала осторонь кричущого випадку. Вона розповіла, що бачила інтерв’ю з бабусею зґвалтованої 14-річної дівчинки, де вона зізналася, що все село "дивилося відео того групового зґвалтування", а її ніхто не повідомив.

"Не можу перестати думати про всіх тих інших мовчазних жіночок (так, у цій справі фігурують переважно жінки, на жаль), – написала Ірина Цілик. – Про директорку і вчительок школи, які написали позитивні характеристики ґвалтівникам. Про маму двох із тих хлопців, вона працює секретаркою у сільраді. Про її колегу з соцслужби, що "захищала" дівчинку в суді замість адвоката. Про суддю, яка винесла умовний вирок трьом покидькам. Всі ці жінки, я певна, вже незабаром планують пекти паски й нести їх святити до церкви у колі своєї громади, а потім сісти за щедро накриті столи разом зі своїми родинами. Сімейні цінності, всі діла. Але, здається, паски їм таки стануть поперек горла цього року".

Режисерка наголосила, що багато чого зрушилося в цій справі за останні кілька днів:

Батько потерпілої все ж таки готовий боротися і подавати апеляцію до суду;

Розголос довкола цієї жахливої історії доніс хвилю зрештою на найвищі щаблі: омбудсман Дмитро Лубінець та міністр освіти Оксен Лісовий обіцяли взяти під свій контроль цю справу;

Також для підготовки апеляції й захисту потерпілої збирається група сильних адвокатів, що готові попрацювати заради справедливості про боно. Те саме стосується психологічної підтримки.

Не можу перестати думати про дівчинку. Що вона відчуває, як переживає цю хвилю уваги до себе. Напевно, дуже налякана і розгублена. І все ж дуже сподіваюся, що справу буде доведено до кінця належним чином, кривдники (не лише ґвалтівники, а всі гвинтики цього злочинного кола) зазнають адекватного покарання, і це допоможе їхній жертві відчути й зрозуміти, що вона не сама в цьому великому світі, повному цинізму й несправедливості,

– зазначила Цілик.

Ірина Цілик / Фото з фейсбуку режисерки

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Жертви переважно мовчать

За словами Ірини Цілик, хочеться вірити, що ми крок за кроком всі таки будемо змінюватися. "Ми були настільки обурені тими випадками зґвалтувань, які заподіяли російські військові українцям, але ж навіщо далеко ходити, якщо тут під боком повно того самого зла і відчуття безкарності цвіте буйним цвітом?".

А жертви переважно мовчать зі зрозумілих причин. Що ж, ми маємо послідовно ламати цю систему толерування сексуальних злочинів, аби кожен із потенційних ґвалтівників точно знав – тобі це обійдеться так боляче і так дорого, що ти, су*а, маєш тисячу разів подумати перш ніж наважитися на таке,

– написала режисерка.

Нагадаємо, глава Закарпатської ОВА Віктор Микита зазначив, що кривдники зараз ізольовані від потерпілої. Віктор Микита зазначив, що 27 березня завершив нараду з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА. Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду.