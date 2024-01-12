Многие звезды Голливуда годами молчали и только, став безумно популярными, рассказали о насилии, которое они испытали. Читайте в материал 24 Канала об актрисах, переживших сексуальные издевательства.

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Мировые актрисы, пострадавшие от сексуального насилия

Ешли Джадд

Американская актриса, известная своей ролью в фильмах "Норма Джин и Мэрилин" и "Дивергент", выросла в несчастливой семье. Она трижды испытала сексуальное насилие.

Все взрослые в семье курили марихуану, и маленькая девочка оставалась сама дома на несколько дней или отправлялась к родственникам, причем часто о ней просто забывали. Чтобы избежать нареканий от Эшли, ее учили тому, что никогда, вне зависимости от обстоятельств, нельзя жаловаться и нужно решать все проблемы самостоятельно.

Понятно, почему девочка не рассказала никому об изнасиловании, особенно с учетом того, что одним из насильников был ее родственник.

Я стала жертвой инцеста, но тогда этого не понимала. Впоследствии осознание того, что произошло,

– написала впоследствии актриса в книге воспоминаний "Все горькое и сладкое".

Терри Гетчер

Американская актриса и писательница, известная своим участием в сериале "Отчаянные домохозяйки", Терри Гетчер, является, пожалуй, единственной, кому удалось добиться осуждения насильника. Родители будущей звезды часто пропадали на работе, оставляя ее у тети, и этим воспользовался мужчина тети. Первый случай изнасилования Терри произошел, когда ей было всего пять лет, а преступник угрожал: "Если ты расскажешь кому-то о нашем "маленьком секрете", я тебя убью". Это длилось четыре года.

Однако спустя годы актриса дала откровенные показания по поводу педофила, и это, в частности, помогло осудить его на четырнадцать лет.

Памела Андерсон

Звезда "Спасателей Малибу" много раз становилась жертвой сексуального насилия со стороны друга своего брата, события, о котором она решила рассказать много лет спустя. Это стало известно во время пресс-конференции, посвященной открытию ее благотворительного фонда для защиты животных. Во время выступления Памела вспомнила, что в шесть лет ее няня совершала сексуальное насилие, а в двенадцать лет друг ее брата изнасиловал ее.

В возрасте пятнадцати лет актриса пережила еще один трагический эпизод, когда парень, которого она тогда считала своей первой любовью, организовал групповое изнасилование вместе со своими друзьями.