Багато зірок Голлівуду роками мовчали й лише, ставши шалено популярними, розповіли про насилля, якого вони зазнали. Читайте в матеріал 24 Каналу про акторок, які пережили сексуальні знущання.

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Світові акторки, які постраждали від сексуального насильства

Ешлі Джадд

Американська акторка, яка відома своєю роллю в фільмах "Норма Джин і Мерилін" і "Дивергент", виросла у нещасливий сім'ї. Вона тричі зазнала сексуального насильства.

Всі дорослі в родині курили марихуану, і маленька дівчинка залишалася сама вдома на кілька днів або відправлялася до родичів, причому часто про неї просто забували. Щоб уникнути нарікань від Ешлі, її вчили тому, що ніколи, незалежно від обставин, не можна скаржитися і треба розв'язувати всі проблеми самостійно.

Зрозуміло, чому дівчинка не розповіла нікому про зґвалтування, особливо з урахуванням того, що одним із ґвалтівників був її родич.

Я стала жертвою інцесту, але тоді я цього не розуміла. Згодом усвідомлення того, що сталося прийшло,

– написала згодом акторка в книжці спогадів "Все гірке і солодке ".

Тері Гетчер

Американська акторка та письменниця, відома своєю участю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", Тері Гетчер, є, мабуть, єдиною, кому вдалося домогтися засудження насильника. Батьки майбутньої зірки часто пропадали на роботі, залишаючи її у тітки, і цим скористався чоловік тітки. Перший випадок зґвалтування Тері стався, коли їй було всього п'ять років, а злочинець погрожував: "Якщо ти розкажеш комусь про наш" маленький секрет", я тебе вб'ю". Це тривало чотири роки.

Однак через роки акторка дала відверті свідчення щодо педофіла, і це, зокрема, допомогло засудити його на чотирнадцять років.

Памела Андерсон

Зірка "Рятувальників Малібу" багато разів ставала жертвою сексуального насильства з боку друга свого брата, події, про яке вона вирішила розповісти через багато років. Це стало відомо під час пресконференції, присвяченої відкриттю її благодійного фонду для захисту тварин. Під час виступу Памела пригадала, що в шість років її няня здійснювала сексуальне насильство, а у дванадцять років друг її брата зґвалтував її.

У віці п'ятнадцяти років акторка пережила ще один трагічний епізод, коли хлопець, якого вона тоді вважала своїм першим коханням, організував групове зґвалтування разом зі своїми друзями.