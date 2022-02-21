Как сообщает 24 канал, ссылаясь на официальный рейтинг самых популярных сериалов Netflix, "Изобретая Анну" занимает первую строчку как в топе Украины, так и в США. Общее количество просмотров шоу об Анне Сорокиной в часах составляет 77, 31 миллиона за прошедшую неделю с 7 по 13 февраля 2022 года.

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Учитывая, что премьера сериала состоялась 11 февраля 2022 года, – это невероятный рекорд для новичка для стриминга. В рейтинге самых популярных сериалов в США по количеству просмотров можно сравнить лишь две премьеры сериалов: "Сладкие магнолии" и "Воспитание Диона". Хотя это и не полноценные новинки Netflix, а продолжение существующих проектов на 2 сезон.

Преступление, которое совершила Анна Сорокина

Шоу рассказывает историю российской мошенницы Анны Сорокиной, которая после переезда из России в Германию решила, что стоит большего и переехала в США. Здесь она начала убеждать нью-йоркскую элиту в том, что является наследницей немецкого происхождения, обладательницей трастового фонда в 60 миллионов евро, еще и ко всему взяла себе псевдоним – Анна Делви.

Играя на чувствах своих богатых друзей, Анна позволяла себе роскошную жизнь и благодаря доверчивости своих друзей смогла получить сотни тысяч, которые обещала вернуть, как только создастся ее Фонд. Ее финансовые махинации разоблачили в 2017 году.

Анна Сорокина и Джулия Гарнер, исполнившая роль Анны Сорокиной / Коллаж Insider

Интересно. Сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

За мошенничество Анна была приговорена к 12 годам тюремного заключения, но в феврале 2021 года ее досрочно освободили за примерное поведение. Почти сразу Сорокина попала в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Она оспаривала свою будущую депортацию в Германию, однако судья заявил, что в случае освобождения подсудимая вероятно продолжит мошенническую деятельность, поэтому ее стоит оставить за решеткой для общей безопасности.

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Сколько получила аферистка за информацию для Netflix

Оказалось, что корпорация Netflix заплатила Сорокиной сумму в размере 320 тысяч долларов! Как пишет издание Insider, 199 тысяч долларов она выплатила возмещение убытков всем банкам, 24 тысячи – на государственные штрафы, а также 75 тысяч – адвокатам, которые защищали аферистку в суде.

После всех этих расходов от общей суммы у Анны осталось лишь 22 тысячи долларов – а это меньше чем 7% от общей суммы заключенного соглашения со стриминговой платформой. Более того, по решению суда, доступ к этим деньгам она сможет получить в случае погашения всех компенсации своим жертвам мошеннических махинаций.

Что думает сама Сорокина о сериале

Пока мир размышляет над тем, как Джулия Гарнер воссоздала мой акцент в "Изобретая Анну", шоу Netflix обо мне, настоящая я сижу в камере в тюрьме округа Ориндж в северной части штата Нью-Йорк, на карантинной изоляции,

– жалостливо пишет Анна.

В уникальной статье для того же Insider, аферистка Анна Сорокина, она же Анна Делви, рассказывает о том, как ей морально тяжело дается тюремное пребывание, ведь она не считает себя виновной в этот раз. Как будто аферистка убеждает всех нас, что у нее не было достаточно времени, чтобы заняться возобновлением просроченной визы, – что в результате в глазах законопослушных американских следователей делает ее неспособной исправиться и не прибегнуть снова к мошенническим замыслам.

Анна Сорокина в суде, май 2019 / Фото Insider

Так что нет – не похоже, что я буду смотреть "Изобретая Анну" в ближайшее время. Даже если бы я дергала за ниточки и добивалась этого, меня ничего не привлекает в том, чтобы увидеть беллетризованную версию себя в этих уголовно-безумных обстоятельствах.

Кроме того, Сорокина признается, что хоть ей действительно интересно посмотреть, как Netflix интерпретировал предоставленные материалы, она чувствует себя очень "несвоевременной" в собственной истории. Свое заключение аферистка называет "мрачной иронией", ведь она снова за решеткой, как и четыре года назад, когда рассказывала людям из корпорации свою правду.

Читая статью мошенницы, кажется, что "выдуманная Анна" никуда не делась, она продолжает играть на чувствах читателей издания, вызывая сочувствие и жалость к себе.