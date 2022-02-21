Як повідомляє 24 канал, посилаючись на офіційний рейтинг найпопулярніших серіалів Netflix, "Вигадана Анна" займає першу сходинку як у топі України, так і в США. Загальна кількість переглядів шоу про Анну Сорокіну у годинах становить 77, 31 мільйона за минулий тиждень з 7 по 13 лютого 2022 року.

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Враховуючи, що прем'єра серіалу відбулась 11 лютого 2022 року, – це неймовірний рекорд для новачка для стримінгу. У рейтингу найпопулярніших серіалів у США за кількістю переглядів можна порівняти лише дві прем'єри серіалів: "Солодкі магнолії" та "Виховання Діона". Хоча це й не повноцінні новинки Netflix, а продовження існуючих проєктів на 2 сезон.

Злочин, який вчинила Анна Сорокіна

Шоу розповідає історію російської шахрайки Анни Сорокіної, яка після переїзду з Росії до Німеччини вирішила, що варта більшого й переїхала до США. Тут вона почала переконувати нью-йоркську еліту у тому, що є спадкоємицею німецького походження, володаркою трастового фонду в 60 мільйонів євро, ще й до всього взяла собі псевдонім – Анна Делві.

Граючи на почуттях своїх багатих друзів, Анна дозволяла собі розкішне життя і завдяки довірливості своїх друзів змогла отримати сотні тисяч, які обіцяла повернути, як тільки створиться її Фонд. Її фінансові махінації викрили у 2017 році.



Анна Сорокіна та Джулія Гарнер, що виконала роль Анни Сорокіної / Колаж Insider

Цікаво. Серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

За шахрайство Анні було засуджено до 12 років тюремного ув'язнення, але у лютому 2021 року її достроково звільнили за зразкову поведінку. Майже відразу Сорокіна потрапила до імміграційної в'язниці за порушення візового режиму. Вона оскаржувала свою майбутню депортацію до Німеччини, проте суддя заявив, що у разі звільнення підсудна ймовірно продовжить шахрайську діяльність, тому її варто залишити за ґратами для загальної безпеки.

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Скільки отримала аферистка за інформацію для Netflix

Виявилося, що корпорація Netflix заплатила для Сорокіної суму у розмірі 320 тисяч доларів! Як пише видання Insider, 199 тисяч доларів вона виплатила відшкодування збитків усім банкам, 24 тисячі – на державні штрафи, а також 75 тисяч – адвокатам, які захищали аферистку у суді.

Після усіх цих витрат від загальної суми у Анни залишилося лише 22 тисячі доларів – а це менше ніж 7% від загальної суми укладеної угоди зі стримінговою платформою. Більше того, за рішенням суду, доступ до цих грошей вона зможе отримати у разі погашення усіх компенсації для своїх жертв шахрайських махінацій.

Що думає сама Сорокіна про серіал

Поки світ розмірковує над тим, як Джулія Гарнер відтворила мій акцент у "Вигаданій Анні", шоу Netflix про мене, справжня я сиджу в камері у в'язниці округу Оріндж у північній частині штату Нью-Йорк, на карантинній ізоляції,

– жалісливо пише Анна.

В унікальній статті для того ж Insider, аферистка Анна Сорокіна, вона ж Анна Делві, розповідає про те, як їй морально важко дається тюремне перебування, адже вона не вважає себе винною цього разу. Начебто аферистка переконує усіх нас, що у неї не було достатньо часу, аби зайнятись поновленням протермінованої візи, – що в результаті в очах законослухняних американських слідчих робить її неспроможною виправитись і не вдатись знову до шахрайських задумів.



Анна Сорокіна у суді, травень 2019 рік / Фото Insider

Так що ні — не схоже, що я дивитимуся "Вигадану Анну" найближчим часом. Навіть якби я смикала за ниточки і домагалась цього, мене нічого не приваблює у тому, аби побачити белетризовану версію себе в цих кримінально-божевільних обставинах.

Поза тим, Сорокіна зізнається, що хоч їй і справді цікаво подивитися, як Netflix інтерпретував надані матеріали, вона відчуває себе дуже "невчасною" у власній історії. Своє ув'язнення аферистка називає "похмурою іронією", адже вона знову за ґратами, як і чотири роки тому, коли розповідала людям з корпорації свою правду.

Читаючи статтю шахрайки, видається, що "вигадана Анна" нікуди не поділась, вона продовжує грати на почуттях читачів видання, викликаючи співчуття та жалість до себе.