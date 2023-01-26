Анна Сорокина, ставшая героиней сериала Netflix "Изобретая Анну", сообщила, что будет сниматься в реалити-шоу без сценария. Вечера будут обслуживать частные повара, а также включать интимные разговоры об "опыте Анны в системе уголовного правосудия, ее стратегии восстановления своего имиджа и планах".
Читайте также 17 самых популярных фильмов и сериалов, которые следует скачать на вечер без интернета
Известная мошенница Анна Делви снимется в реалити-шоу
Нет ничего лучше, чем собрать группу друзей, чтобы поделиться жизненными историями и насладиться прекрасным кулинарным опытом.
– сказала она
"Я благодарна за возможность работать с Wheelhouse и Butternut, чтобы донести свое видение до более широкой аудитории и поделиться взглядом на настоящую Анну Делви", – дополнила Анна.
Анна Сорокина недавно вышла из тюрьмы
Играя на чувствах своих богатых друзей, Анна позволяла себе роскошную жизнь и благодаря доверчивости своих друзей смогла получить сотни тысяч, которые обещала вернуть, как только создастся Фонд. Ее финансовые махинации разоблачили в 2017 году.
За мошенничество Анни была приговорена к 12 годам тюремного заключения, но в феврале 2021 года ее досрочно уволили за образцовое поведение. Почти сразу Сорокина попала в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Она оспаривала свою будущую депортацию в Германию, однако судья заявил, что в случае освобождения подсудимая вероятно продолжит мошенническую деятельность, поэтому ее следует оставить за решеткой для общей безопасности.
5 октября 2022 года Анна одержала победу в суде. "Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Преодолев все препятствия, связанные с условиями ее освобождения, Анна очень рада тому, что выходит из-под стражи и может сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения", – отметил адвокат мошенницы Дункан Левин.
После освобождения из тюрьмы она находится под пристальным 24-часовым наблюдением за указанным адресом проживания на время ее иммиграционного рассмотрения и без доступа к соцсетям. Также ему нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Депортация Сорокиной все же угрожает.
Кроме того, деньги, которые Netflix заплатил мошенники за фильм, выплатят людям, ставшим жертвами ее афер.
Анна Делви / The New York Times News
"Выдуманная Анна": что известно о сериале
Сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.
Ранее Сорокина призналась, что хоть ей действительно интересно посмотреть, как Netflix интерпретировал предоставленные материалы, она чувствует себя очень "несвоевременной" в собственной истории. Свое заключение аферистка называла "мрачной иронией", ведь она снова была за решеткой, как и четыре года назад, когда рассказывала людям из корпорации свою правду.
"Выдуманная Анна" 2022: смотрите трейлер сериала