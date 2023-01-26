Анна Сорокіна, яка стала героїнею серіалу Netflix "Вигадана Анна", повідомила, що зніматиметься в реаліті-шоу без сценарію. Вечори обслуговуватимуть приватні кухарі, а також включатимуть інтимні розмови про "досвід Анни в системі кримінального правосуддя, її стратегію відновлення свого іміджу та плани на майбутнє".

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Відома шахрайка Анна Делві зніметься в реаліті-шоу

Немає нічого кращого, ніж зібрати групу друзів, щоб поділитися життєвими історіями й насолодитися прекрасним кулінарним досвідом,

– сказала вона

"Я вдячна за можливість працювати з Wheelhouse та Butternut, щоб донести своє бачення до ширшої аудиторії та поділитися поглядом на справжню Анну Делві", – доповнила Анна.

Анна Сорокіна нещодавно вийшла з в’язниці

Граючи на почуттях своїх багатих друзів, Анна дозволяла собі розкішне життя і завдяки довірливості своїх друзів змогла отримати сотні тисяч, які обіцяла повернути, як тільки створиться її Фонд. Її фінансові махінації викрили у 2017 році.

За шахрайство Анні було засуджено до 12 років тюремного ув'язнення, але у лютому 2021 року її достроково звільнили за зразкову поведінку. Майже відразу Сорокіна потрапила до імміграційної в'язниці за порушення візового режиму. Вона оскаржувала свою майбутню депортацію до Німеччини, проте суддя заявив, що у разі звільнення підсудна ймовірно продовжить шахрайську діяльність, тому її варто залишити за ґратами для загальної безпеки.

5 жовтня 2022 року Анна здобула перемогу у суді. "Суддя справедливо визнав, що Анна не становить небезпеки для суспільства. Подолавши всі перешкоди, пов'язані з умовами її звільнення, Анна дуже рада тому, що виходить з-під варти й може зосередитися на оскарженні свого неправомірного засудження", – зазначив адвокат шахрайки Дункан Левін.

Після звільнення з в’язниці, вона перебуває під пильним 24-годинним наглядом за вказаною адресою проживання на час її імміграційного розгляду і без доступу до соцмереж. Також їй потрібно буде внести заставу у розмірі 10 тисяч доларів. Депортація Сорокіній все ж загрожує.

Крім того, гроші, які Netflix заплатив шахрайці за фільм, виплатять людям, які стали жертвами її афер.

Цікаво. Виявилося, що корпорація Netflix заплатила Сорокіній суму у розмірі 320 тисяч доларів! Як пише видання Insider, 199 тисяч доларів вона одразу виплатила відшкодування збитків усім банкам, 24 тисячі – на державні штрафи, а також 75 тисяч – адвокатам, які захищали аферистку у суді. Після усіх цих витрат від загальної суми в Анни залишилося лише 22 тисячі доларів – а це менше ніж 7 % від загальної суми укладеної угоди зі стримінговою платформою.

Анна Делві / The New York Times News

"Вигадана Анна": що відомо про серіал

Серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

Раніше Сорокіна зізналася, що хоч їй і справді цікаво подивитися, як Netflix інтерпретував надані матеріали, вона відчуває себе дуже "невчасною" у власній історії. Своє ув'язнення аферистка називала "похмурою іронією", адже вона знову була за ґратами, як і чотири роки тому, коли розповідала людям з корпорації свою правду.

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