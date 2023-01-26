Известная мошенница Анна Делви снимется в реалити-шоу под домашним арестом

После освобождения из тюрьмы 5 октября, Анна Делви находится под пристальным 24-часовым наблюдением. Чтобы новое снять реалити-шоу, мошенница примет актеров, музыкантов и других участников проекта в своей квартире в Нью-Йорке.

Анна Сорокина, ставшая героиней сериала Netflix "Изобретая Анну", сообщила, что будет сниматься в реалити-шоу без сценария. Вечера будут обслуживать частные повара, а также включать интимные разговоры об "опыте Анны в системе уголовного правосудия, ее стратегии восстановления своего имиджа и планах".

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Известная мошенница Анна Делви снимется в реалити-шоу

Нет ничего лучше, чем собрать группу друзей, чтобы поделиться жизненными историями и насладиться прекрасным кулинарным опытом.

– сказала она

"Я благодарна за возможность работать с Wheelhouse и Butternut, чтобы донести свое видение до более широкой аудитории и поделиться взглядом на настоящую Анну Делви", – дополнила Анна.

Анна Сорокина недавно вышла из тюрьмы

Играя на чувствах своих богатых друзей, Анна позволяла себе роскошную жизнь и благодаря доверчивости своих друзей смогла получить сотни тысяч, которые обещала вернуть, как только создастся Фонд. Ее финансовые махинации разоблачили в 2017 году.

За мошенничество Анни была приговорена к 12 годам тюремного заключения, но в феврале 2021 года ее досрочно уволили за образцовое поведение. Почти сразу Сорокина попала в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Она оспаривала свою будущую депортацию в Германию, однако судья заявил, что в случае освобождения подсудимая вероятно продолжит мошенническую деятельность, поэтому ее следует оставить за решеткой для общей безопасности.

5 октября 2022 года Анна одержала победу в суде. "Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Преодолев все препятствия, связанные с условиями ее освобождения, Анна очень рада тому, что выходит из-под стражи и может сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения", – отметил адвокат мошенницы Дункан Левин.

После освобождения из тюрьмы она находится под пристальным 24-часовым наблюдением за указанным адресом проживания на время ее иммиграционного рассмотрения и без доступа к соцсетям. Также ему нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Депортация Сорокиной все же угрожает.

Кроме того, деньги, которые Netflix заплатил мошенники за фильм, выплатят людям, ставшим жертвами ее афер.

Оказалось, что корпорация Netflix заплатила Сорокиной сумму в 320 тысяч долларов! Как пишет издание Insider, 199 тысяч долларов она сразу выплатила возмещение ущерба всем банкам, 24 тысячи – на государственные штрафы, а также 75 тысяч – адвокатам, защищавшим аферистку в суде. После всех этих расходов от общей суммы у Анны осталось всего 22 тысячи долларов – а это менее 7% от общей суммы заключенного соглашения со стриминговой платформой.

Анна Делви / The New York Times News

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Сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

Ранее Сорокина призналась, что хоть ей действительно интересно посмотреть, как Netflix интерпретировал предоставленные материалы, она чувствует себя очень "несвоевременной" в собственной истории. Свое заключение аферистка называла "мрачной иронией", ведь она снова была за решеткой, как и четыре года назад, когда рассказывала людям из корпорации свою правду.

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