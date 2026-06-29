Очевидно, что рассказать обо всех не удастся, поэтому 24 Канал выбрал лишь некоторых из них.

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Коул и Дилан Спроус

Братья приобрели популярность благодаря сериалу Disney "Все в порядке, или жизнь Зака и Коди". Еще младенцами они начали сниматься в кино, а после перерыва Коул стал звездой сериала "Ривердейл". Дилан же отдаёт предпочтение собственным кинопроектам и бизнесу.

Коул и Дилан Спроус / Фото Getty Images

Мэри-Кейт и Эмили Олсен

Сестры стали знаменитыми ещё в детстве, сыграв одну роль Мишель Таннер в сериале "Полный дом", когда им не было и года. Впоследствии они покорили миллионы зрителей своей харизмой и снялись в таких популярных фильмах, как "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка", "Паспорт в Париж" и многих других.

Впоследствии они оставили актерскую карьеру. Такое решение было принято из-за того, что постоянное внимание прессы, жизнь под прицелом камер и почти полное отсутствие частной жизни с годами стали для них слишком изнурительными. Девушки создали модный бренд The Row, став одними из самых влиятельных дизайнеров в мире моды.

Сестры Олсен в фильме "Двое: я и моя тень" / Кадр из фильма

Эшли Олсен состоит в браке с художником Луи Айснером. В 2023 году супруги стали родителями сына. Мэри-Кейт Олсен ранее была замужем за французским банкиром Оливье Саркози. После развода в 2021 году о её личной жизни почти ничего не известно.

Джеймс и Оливер Фелпс

Британские братья-близнецы наиболее известны ролями Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Интересный факт: на кастинге специально проверяли, кто из них лучше подходит на роль Фреда, а кто – на роль Джорджа. На тот момент у ребят не было никакого актерского опыта.

После успеха в упомянутой франшизе Джеймс снялся в фильме ужасов, а Оливер – в биографическом фильме о жизни Пикассо. Впоследствии они вместе снялись в нескольких фильмах.

Джеймс и Оливер Фелпс / Фото из соцсетей

Сегодня братья не снимаются в фильмах, однако работают в качестве ведущих. Также они уделяют внимание благотворительности и активно занимаются спортом.

Линда и Лесли Гамильтон

Лесли не была профессиональной актрисой, однако помогла своей сестре Линде во время съемок "Терминатора 2: Судный день", исполняя сцены, где одновременно должны были появляться две одинаковые героини. Это позволило создать эффект, который в начале 90-х годов выглядел революционно.

К сожалению, Лесли скончалась в 2020 году. На момент смерти ей было 63 года. Семья решила не разглашать причину смерти.

Шон и Аарон Эшмор

Братья-близнецы построили отдельные актерские карьеры, хотя зрители их довольно часто путают. Шон известен ролью Айсмена в фильмах "Люди Икс", а Аарон – сериалами "Тайны Смолвиля" и "Килджойс". Мужчины шутят, что иногда фанаты просят автограф "не у того" близнеца.

Шон и Аарон Эшмор / Фото из соцсетей

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