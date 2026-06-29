Вы наверняка их видели: популярные близнецы среди известных актёров

Зрители часто не знают, что у того или иного актёра есть очень похожий на него родственник. Некоторые из них не имеют профессиональной актёрской карьеры, однако иногда заменяли своих кровных родственников на съёмочной площадке.

Очевидно, что рассказать обо всех не удастся, поэтому 24 Канал выбрал лишь некоторых из них.

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Коул и Дилан Спроус

Братья приобрели популярность благодаря сериалу Disney "Все в порядке, или жизнь Зака и Коди". Еще младенцами они начали сниматься в кино, а после перерыва Коул стал звездой сериала "Ривердейл". Дилан же отдаёт предпочтение собственным кинопроектам и бизнесу.

Коул и Дилан Спроус / Фото Getty Images

Мэри-Кейт и Эмили Олсен

Сестры стали знаменитыми ещё в детстве, сыграв одну роль Мишель Таннер в сериале "Полный дом", когда им не было и года. Впоследствии они покорили миллионы зрителей своей харизмой и снялись в таких популярных фильмах, как "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка", "Паспорт в Париж" и многих других.

Впоследствии они оставили актерскую карьеру. Такое решение было принято из-за того, что постоянное внимание прессы, жизнь под прицелом камер и почти полное отсутствие частной жизни с годами стали для них слишком изнурительными. Девушки создали модный бренд The Row, став одними из самых влиятельных дизайнеров в мире моды.

Сестры Олсен в фильме "Двое: я и моя тень" / Кадр из фильма

Эшли Олсен состоит в браке с художником Луи Айснером. В 2023 году супруги стали родителями сына. Мэри-Кейт Олсен ранее была замужем за французским банкиром Оливье Саркози. После развода в 2021 году о её личной жизни почти ничего не известно.

Джеймс и Оливер Фелпс

Британские братья-близнецы наиболее известны ролями Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Интересный факт: на кастинге специально проверяли, кто из них лучше подходит на роль Фреда, а кто – на роль Джорджа. На тот момент у ребят не было никакого актерского опыта.

После успеха в упомянутой франшизе Джеймс снялся в фильме ужасов, а Оливер – в биографическом фильме о жизни Пикассо. Впоследствии они вместе снялись в нескольких фильмах.

Джеймс и Оливер Фелпс / Фото из соцсетей

Сегодня братья не снимаются в фильмах, однако работают в качестве ведущих. Также они уделяют внимание благотворительности и активно занимаются спортом.

Линда и Лесли Гамильтон

Лесли не была профессиональной актрисой, однако помогла своей сестре Линде во время съемок "Терминатора 2: Судный день", исполняя сцены, где одновременно должны были появляться две одинаковые героини. Это позволило создать эффект, который в начале 90-х годов выглядел революционно.

Top story: @summerglaucom: 'Linda Hamilton’s twin sister, Leslie Hamilton Freas (photographed below at the T2 premiere), has passed away at age 63.

In addition to her work as a nurse, Leslie played her sister’s stunt do… pic.twitter.com/OcpdS5Hc2n, see more https://t.co/zTRzr5ZkIU — chrisdvanne (@chrisdvanne) September 1, 2020

К сожалению, Лесли скончалась в 2020 году. На момент смерти ей было 63 года. Семья решила не разглашать причину смерти.

Шон и Аарон Эшмор

Братья-близнецы построили отдельные актерские карьеры, хотя зрители их довольно часто путают. Шон известен ролью Айсмена в фильмах "Люди Икс", а Аарон – сериалами "Тайны Смолвиля" и "Килджойс". Мужчины шутят, что иногда фанаты просят автограф "не у того" близнеца.

Шон и Аарон Эшмор / Фото из соцсетей

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