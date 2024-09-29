Смогли выбиться из нищеты: 4 голливудских актера, которые когда-то были бедными

Не все звезды Голливуда обрели бешеную популярность благодаря деньгам и связям. В современном мире существует много примеров актеров, которые достигли успеха, хотя в начале карьеры не имели большого состояния.

Кино 24 расскажет о знаменитостях, которые выросли в бедности. Эти актеры доказали, что вполне возможно построить жизнь своей мечты, не имея сначала никакой финансовой поддержки.

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Дженнифер Лопес

Дженнифер родилась в Бронксе, районе Нью-Йорка, где царит преступность. Она выросла в семье воспитательницы детсада и программиста, которые довольно часто меняли работу и оставались без заработка. Лопес с двумя сестрами и родителями жила в маленькой квартире, из-за чего будущей артистке пришлось рано устроиться на работу. Джей Ло работала как утром, так и ночью. Ей удавалось совмещать работу в юридической компании и ночном клубе, что впоследствии позволило Дженнифер вкладывать деньги в собственное развитие и стать всемирно известной звездой.

Сара Джессика Паркер

Звезда "Секс в большом городе" происходит из семьи писателя и учительницы. Семья Сары насчитывает 8 человек, которые когда-то все вместе жили в одной квартире. Несмотря на то, что родители Паркер зарабатывали немного, они пытались воспитать у своих детей любовь к искусству. Будущая актриса с детства участвовала в бродвейских постановках, чтобы заработать деньги. Первый гонорар за свое выступление Сара получила в 8-летнем возрасте. Упорное желание заниматься любимым делом помогло Паркер завоевать расположение всего мира.

Леонардо Ди Каприо

Детство актера прошло в жуткой бедности. Родители Лео разошлись через год после его рождения, из-за чего матери Ди Каприо пришлось работать на нескольких работах, чтобы материально обеспечить сына. Будущий актер рос в неблагоприятном районе, где царили преступность и убийства. Лео подвергался издевательствам в школе из-за бедности, поэтому однажды сказал маме, что хочет работать в киноиндустрии, чтобы забыть о нищете. Самый родной человек помог своему сыну, из-за чего миллионы зрителей могут наблюдать за успехом Ди Каприо на телеэкранах.

Селена Гомес

Будущая звезда родилась в очень бедной семье. Родители Селены развелись, когда ей было всего 5 лет, поэтому матери Гомес пришлось работать на трех работах – в заведениях питания и модельном агентстве. По словам актрисы, ей постоянно напоминали о ее бедной семье. Впрочем, Селена благодарна своей матери за все, что та сделала для нее, потому что это помогло актрисе достичь вершин в карьере.

Примеры таких звезд кинематографа до сих пор вдохновляют фанатов работать над воплощением собственных мечтаний и желаний в реальность. Несмотря на бедность, пережитую в детстве, актеры смогли достичь вершин и покорить сердца миллионов.