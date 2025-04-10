Кино 24 расскажет о том, какие мировые знаменитостями стали заложниками одной роли. Но это доказательство того, что эти актеры смогли сделать своего персонажа живым, глубоким и реалистичным.

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Элайджа Вуд – "Властелин колец"

Трилогия "Властелин колец" одна из лучших и самых популярных среди фильмов в этом жанре за всю историю. Это удачная адаптация эпической приключенческой саги.

В центре этой истории – Элайджа Вуд, который сыграл главного героя – хоббита и наследника Единого Кольца Фродо Бегинза. Кроме этой трилогии, актер не имел более существенных появлений в кино. Хотя его работа над ролью сделала актера одним из важнейших для фанов "Властелина колец".



Элайджа Вуд / Кадр из фильма

Маколей Калкин – "Один дома"

Многие актеры начали свою карьеру еще в детстве, но никому не приходилось оказаться в центре внимания так, как это было с Маколеем Калкиным.

Роль Кевина Маккалистера сделала его одним из самых популярных детских актеров в 90-х. Во взрослом возрасте Маколею не удается повторить этот успех, хоть "Один дома" остается одной из самых любимых новогодних комедий.



Маколей Калкин / Кадр из фильма

Дэниел Рэдклифф – "Гарри Поттер"

Фильмография Дэниела Рэдклиффа – длинная и выдающаяся. Он стал звездой фильмов "Женщина в черном, "Виктор Франкенштейн", "Стволы Акимбо". Но в головах многих актер надолго останется "мальчиком, выжившего". Ведь именно роль Гарри Поттера принесла ему бешеную популярность на весь мир.



Дэниел Рэдклифф / Кадр из фильма

Джим Парсонс – "Теория большого взрыва"

Джим Парсонс – один из самых известных актеров в мире. Но для большинства киноманов он будет оставаться известным только благодаря роли Шелдона Купера в "Теории большого взрыва". Этот ситком – один из самых известных современных комедийных сериалов. Джиму Парсонсу удалось воплотить одного из самых уникальных и смешных персонажей на телевидении.



Джим Парсонс / Кадр из сериала