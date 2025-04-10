Кіно 24 розповість про те, які світові знаменитостями стали заручниками однієї ролі. Але це доказ того, що ці актори змогли зробити свого персонажа живим, глибоким і реалістичним.

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Елайджа Вуд – "Володар перснів"

Трилогія "Володар перснів" одна з найкращих та найпопулярніших серед фільмів у цьому жанрі за всю історію. Це вдала адаптація епічної пригодницької саги.

У центрі цієї історії – Елайджа Вуд, який зіграв головного героя – гобіта та спадкоємця Єдиного Персня Фродо Беґінза. Окрім цієї трилогії, актор не мав суттєвіших появ у кіно. Хоч його робота над роллю зробила актора одним з найважливіших для фанів "Володаря перснів".



Елайджа Вуд / Кадр з фільму

Маколей Калкін – "Сам удома"

Чимало акторів розпочали свою кар'єру ще в дитинстві, але нікому не доводилося опинитися у центрі уваги так, як це було з Маколеєм Калкіним.

Роль Кевіна Маккалістера зробила його одним з найпопулярніших дитячих акторів у 90-х. У дорослому віці Маколею не вдається повторити цей успіх, хоч "Сам удома" залишається однією з найулюбленіших новорічних комедій.



Маколей Калкін / Кадр з фільму

Деніел Редкліфф – "Гаррі Поттер"

Фільмографія Деніела Редкліффа – довга та визначна. Він став зіркою фільмів "Жінка в чорному, "Віктор Франкенштейн", "Стволи Акімбо". Та в головах багатьох актор надовго залишиться "хлопчиком, що вижив". Адже саме роль Гаррі Поттера принесла йому шалену популярність на весь світ.



Деніел Редкліфф / Кадр з фільму

Джим Парсонс – "Теорія великого вибуху"

Джим Парсонс – один з найвідоміших акторів у світі. Та для більшості кіноманів він залишатиметься відомим лише завдяки ролі Шелдона Купера в "Теорії великого вибуху". Цей ситком – один з найвідоміших сучасних комедійних серіалів. Джиму Парсонсу вдалося втілити одного з найунікальніших і найсмішніших персонажів на телебаченні.



Джим Парсонс / Кадр з серіалу