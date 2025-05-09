Кіно 24 розповість про українські фільми, які можуть стати чудовим вибором для кіновечора. Від ностальгійних драм до комедій та анімації – у цій добірці знайдеться щось для кожного кіномана.
До слова 4 найкращі фільми Юрія Іллєнка, які має побачити кожен українець
"Я і Фелікс"
Психологічна драма переносить глядача у 1990-ті роки – період становлення незалежної України. Фільм розповідає історію хлопчика Тимофія, який дорослішає, будує стосунки з друзями, знаходить перше кохання. Життя Тимофія також змінюється з появою в його сім'ї Фелікса, колишнього військового часів війни в Афганістані.
"Я і Фелікс": дивіться трейлер онлайн
"Іван Сила"
Це натхненна спортивна й пригодницька історія про українця Івана Фірцака, якого визнали найсильнішою людиною планети. Він був дуже доброю та чесною людиною, але через це часто стикався з людськими заздрощами та підлістю. Це добра, яскрава й мотиваційна картина, що надихає на боротьбу з труднощами.
"Іван Сила": дивіться трейлер онлайн
"БожеВільні"
Події відбуваються у 70-х. Молодий Андрій Довженко виявляє, що більшість обвинувачуваних за статтею "антирадянська діяльність" перебувають не у в'язниці, а в психіатричній лікарні з вигаданим діагнозом. Тепер і Андрій потрапляє у пекло каральної психіатрії. Перед ним вибір – співпрацювати із КДБ та повернутися до близьких, чи розповісти все про дисидентів, закатованих у психлікарнях.
"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн
"Мої думки тихі"
Фрілансер Вадим вирушає на Закарпаття, щоб записати звуки українських тварин. Йому потрібно віднайти рідкісного птаха. Записавши його спів, він зможе отримати бажану роботу в Канаді. Разом з ним вирушає його мама, яка робить події ще цікавішими. Дебютна робота Антоніо Лукіча – одна з найкращих українських трагікомедій.
"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн
"Мавка. Лісова пісня"
Фільм, створений за мотивами легендарної драми-феєрії Лесі Українки, – це казкова історія про любов, природу й боротьбу між добром і жадібністю. Яскрава графіка, вдалі саундтреки роблять цей мультфільм однаково цікавим для дітей та дорослих. Це може стати ідеальним вибором для сімейного перегляду.
"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн