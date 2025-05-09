Кіно 24 розповість про українські фільми, які можуть стати чудовим вибором для кіновечора. Від ностальгійних драм до комедій та анімації – у цій добірці знайдеться щось для кожного кіномана.

До слова 4 найкращі фільми Юрія Іллєнка, які має побачити кожен українець

"Я і Фелікс"

Психологічна драма переносить глядача у 1990-ті роки – період становлення незалежної України. Фільм розповідає історію хлопчика Тимофія, який дорослішає, будує стосунки з друзями, знаходить перше кохання. Життя Тимофія також змінюється з появою в його сім'ї Фелікса, колишнього військового часів війни в Афганістані.

"Я і Фелікс": дивіться трейлер онлайн

"Іван Сила"

Це натхненна спортивна й пригодницька історія про українця Івана Фірцака, якого визнали найсильнішою людиною планети. Він був дуже доброю та чесною людиною, але через це часто стикався з людськими заздрощами та підлістю. Це добра, яскрава й мотиваційна картина, що надихає на боротьбу з труднощами.

"Іван Сила": дивіться трейлер онлайн

"БожеВільні"

Події відбуваються у 70-х. Молодий Андрій Довженко виявляє, що більшість обвинувачуваних за статтею "антирадянська діяльність" перебувають не у в'язниці, а в психіатричній лікарні з вигаданим діагнозом. Тепер і Андрій потрапляє у пекло каральної психіатрії. Перед ним вибір – співпрацювати із КДБ та повернутися до близьких, чи розповісти все про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі"

Фрілансер Вадим вирушає на Закарпаття, щоб записати звуки українських тварин. Йому потрібно віднайти рідкісного птаха. Записавши його спів, він зможе отримати бажану роботу в Канаді. Разом з ним вирушає його мама, яка робить події ще цікавішими. Дебютна робота Антоніо Лукіча – одна з найкращих українських трагікомедій.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

Фільм, створений за мотивами легендарної драми-феєрії Лесі Українки, – це казкова історія про любов, природу й боротьбу між добром і жадібністю. Яскрава графіка, вдалі саундтреки роблять цей мультфільм однаково цікавим для дітей та дорослих. Це може стати ідеальним вибором для сімейного перегляду.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн