Кино 24 расскажет об украинских фильмах, которые могут стать отличным выбором для киновечера. От ностальгических драм до комедий и анимации – в этой подборке найдется что-то для каждого киномана.

К слову 4 лучшие фильмы Юрия Ильенко, которые должен увидеть каждый украинец

"Я и Феликс"

Психологическая драма переносит зрителя в 1990-е годы – период становления независимой Украины. Фильм рассказывает историю мальчика Тимофея, который взрослеет, строит отношения с друзьями, находит первую любовь. Жизнь Тимофея также меняется с появлением в его семье Феликса, бывшего военного времен войны в Афганистане.

"Я и Феликс": смотрите трейлер онлайн

"Иван Сила"

Это вдохновенная спортивная и приключенческая история об украинце Иване Фирцаке, которого признали самым сильным человеком планеты. Он был очень добрым и честным человеком, но поэтому часто сталкивался с человеческой завистью и подлостью. Это добрая, яркая и мотивационная картина, вдохновляющая на борьбу с трудностями.

"Иван Сила": смотрите трейлер онлайн

"БожеВильные"

События происходят в 70-х. Молодой Андрей Довженко обнаруживает, что большинство обвиняемых по статье "антисоветская деятельность" находятся не в тюрьме, а в психиатрической больнице с вымышленным диагнозом. Теперь и Андрей попадает в ад карательной психиатрии. Перед ним выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться к близким, или рассказать все о диссидентах, замученных в психбольницах.

"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн

"Мои мысли тихие"

Фрилансер Вадим отправляется в Закарпатье, чтобы записать звуки украинских животных. Ему нужно найти редкую птицу. Записав ее пение, он сможет получить желаемую работу в Канаде. Вместе с ним отправляется его мама, которая делает события еще интереснее. Дебютная работа Антонио Лукича – одна из лучших украинских трагикомедий.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня"

Фильм, создан по мотивам легендарной драмы-феерии Леси Украинки, – это сказочная история о любви, природе и борьбе между добром и жадностью. Яркая графика, удачные саундтреки делают этот мультфильм одинаково интересным для детей и взрослых. Это может стать идеальным выбором для семейного просмотра.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн