5 популярных фильмов, которые разрушила неудачная игра одного актера

Ни один фильм нельзя назвать идеальным, ведь даже шедевры имеют свои неточности или мелкие ошибки. Очень важной составляющей в создании фильма является выбор удачных актеров - тех, кто сможет передать своего персонажа на все 100%.

Даже если сценарист подготовил великолепную историю с удачными диалогами, во всем этом может не быть смысла без качественного исполнения. Кино 24 расскажет о фильмах, в которых режиссеры ошиблись с одним актером, а он испортил впечатление обо всем проекте.

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Том Хэнкс, "Элвис"

Роль Элвиса Пресли стала прорывом в карьере Остина Батлера, его номинировали на Оскар. Но Том Хэнкс испортил впечатление о ленте, потому что не смог воспроизвести характер полковника Тома Паркера. У Хэнкса был странный акцент и чрезмерная чопорность. Это помешало зрителям углубиться в историю полковника, чьи отношения с Элвисом были объектом обсуждений среди музыкантов. Если бы его роль досталась кому-то другому, фильм был бы значительно сильнее.



Актеры, которые испортили впечатление о фильме / Кадр из фильма

Кэти Холмс, "Бэтмен: Начало"

Потрясающий перезапуск франшизы о Бэтмене обновила многих известных персонажей. Кристофер Нолан взял на роль Рэйчел Доуз, подруги детства и первой любви Брюса Уэйна, Кэти Холмс. Актриса прекрасно перевоплотилась в персонажку, но у нее не было никакой химии с Кристианом Бейлом. Романтические сцены, которые отражали историю Уэйна, стали абсолютным провалом в фильме.



Актеры, которые испортили впечатление о фильме / Кадр из фильма

Киану Ривз, "Дракула"

Киану Ривз является звездой боевиков, но драматические роли ему не даются. Это доказал фильм "Дракула". Киану Ривз не воспроизвел английский акцент, ему не удалось показать романтику и химию в отношениях с героиней Вайноны Райдер и добавить к своей роли чувственности и эмоций. Гэри Олдман в роли вампира показал себя значительно лучше.



Актеры, которые испортили впечатление о фильме / Кадр из фильма

Кевин Костнер, "Робин Гуд: Принц воров"

Робин Гуд - один из самых известных персонажей в художественной литературе, а этот фильм о нем один из лучших. Однако Кевину Костнеру не удалось воспроизвести британский акцент, а потому вызвал у зрителей скорее смех. К тому же его полностью затмила игра Алана Рикмана.



Актеры, которые испортили впечатление о фильме / Кадр из фильма

София Коппола, "Крестный отец 3"

Первые две части "Крестного отца" – это одни из лучших фильмов в истории кино. Режиссер Фрэнсис Коппола совершил ошибку, когда взял свою дочь на главную роль в третьей части. София Коппола была не самой большой проблемой фильма, но ее игра сделала ленту самой слабой во франшизе. После разгромной реакции София Коппола отказалась от актерской деятельности и стала режиссером.



Актеры, которые испортили впечатление о фильме / Кадр из фильма

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