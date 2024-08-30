Навіть якщо сценарист підготував чудову історію з вдалими діалогами, у всьому цьому може не бути сенсу без якісного виконання. Кіно 24 розповість про фільми, у яких режисери помилилися з одним актором, а він зіпсував враження про весь проєкт.

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Том Генкс, "Елвіс"

Роль Елвіса Преслі стала проривом у кар'єрі Остіна Батлера, його номінували на Оскар. Але Том Генкс зіпсував враження про стрічку, бо не зміг відтворити характер полковника Тома Паркера. У Генкса був дивний акцент та надмірна манірність. Це завадило глядачам заглибитися в історію полковника, чиї стосунки з Елвісом були об'єктом обговорень серед музикантів. Якби його роль дісталась комусь іншому, фільм був би значно сильнішим.



Актори, які зіпсували враження про фільм / Кадр з фільму

Кеті Холмс, "Бетмен: Початок"

Приголомшливий перезапуск франшизи про Бетмена оновила багатьох відомих персонажів. Крістофер Нолан взяв на роль Рейчел Доуз, подруги дитинства та перше кохання Брюса Вейна, Кеті Холмс. Акторка чудово перевтілилась у персонажку, але у неї не було ніякої хімії з Крістіаном Бейлом. Романтичні сцени, які відображали історію Вейна, стали абсолютним провалом у фільмі.



Актори, які зіпсували враження про фільм / Кадр з фільму

Кіану Рівз, "Дракула"

Кіану Рівз є зіркою бойовиків, але драматичні ролі йому не даються. Це довів фільм "Дракула". Кіану Рівз не відтворив англійський акцент, йому не вдалося показати романтику та хімію у стосунках з героїнею Вайнони Райдер та додати до своєї ролі чуттєвості й емоцій. Гері Олдман у ролі вампіра показав себе значно краще.



Актори, які зіпсували враження про фільм / Кадр з фільму

Кевін Костнер, "Робін Гуд: Принц злодіїв"

Робін Гуд -- один з найвідоміших персонажів у художній літературі, а цей фільм про нього один з найкращих. Однак Кевіну Костнеру не вдалося відтворити британський акцент, а тому викликав у глядачів швидше сміх. До того ж його повністю затьмарила гра Алана Рікмана.



Актори, які зіпсували враження про фільм / Кадр з фільму

Софія Коппола, "Хрещений батько 3"

Перші дві частини "Хрещеного батька" – це одні з найкращих фільмів в історії кіно. Режисер Френсіс Коппола зробив помилку, коли взяв свою доньку на головну роль у третій частині. Софія Коппола була не найбільшою проблемою фільму, але її гра зробила стрічку найслабшою у франшизі. Після розгромної реакції Софія Коппола відмовилась від акторської діяльності і стала режисеркою.



Актори, які зіпсували враження про фільм / Кадр з фільму

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