3 гениальных сериала, которые безупречны от начала до самого конца

Далеко не все сериалы, которые длятся по несколько лет, остаются стабильно качественными на протяжении всех сезонов. Даже самые рейтинговые из них, такие как "Игра престолов" или "Карточный домик", разочаровали поклонников последними эпизодами.

Кино 24 расскажет о 3 сериалах, которые длились определенный период времени, но их первые и последние эпизоды успешные на одном уровне. Эти телешоу можно назвать безупречными от начала до конца.

К слову Неожиданный рейтинг от критиков: 7 лучших сериалов XXI века

"Твин Пикс"

: 1990: 3: 8.8

Детективный сериал сегодня называют произведением искусства, ведь он изменил традиционное представление о телевидении и кино. "Твин Пикс" был той картиной, каждую серию которой хотелось отчаянно ждать каждый день.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн

События разворачиваются в провинциальном городке, где происходит жестокое убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать загадочное преступление приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. В ходе следствия он узнает много жуткого о городе.

"Во все тяжкие"

: 2008: 5: 9.5

Культовый сериал рассказывает о событиях, происходящих в Альбукерке. Уолтер Уайл, школьный учитель химии, получает неутешительный диагноз – рак легких. Он пускается во все тяжкие в желании обеспечить семью, начиная изготавливать метамфетамин со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.

"Во все тяжкие": смотрите трейлер онлайн

Этот сериал способен вызвать такую же зависимость, как и вещества, о которых говорится в шоу. Кино на протяжении пяти цельных сезонов исследует, как обычный семьянин может превратиться в злодея.

"Чернобыль"

: 2019: 1 (5 серий): 8.8

Сериал рассказывает о событиях 1986 года, связанные с Чернобыльской катастрофой. Это экранизированные рассказы тех, кто выжил после взрыва на крупнейшей электростанции страны. По сюжету, повествование ведется от имени Валерия Легасова, который рассказывает о причинах и ликвидации последствий катастрофы.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

Мини-сериал получил положительные отзывы за реалистичное изображение катастрофы и трагических событий. Его номинировали на множество наград, так шоу считается одним из лучших.