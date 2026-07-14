В одном из самых ожидаемых сериалов июля в эпизодах приквела к культовому сериалу "Блондинка в законе" появился Baker Boy от Руслана Багинского.



Украинский бренд появился в сериале "Эль" / Скриншот из сериала



Кстати, это далеко не первый выход Ruslan Baginskiy на мировую арену. Головные уборы украинского дизайнера уже не раз выбирали мировые знаменитости – от Беллы Хадид и Джиджи Хадид до Мадонны, Бейонсе и Тейлор Свифт.

И пока кто-то до сих пор спорит, может ли мода быть частью культурной дипломатии, украинские бренды просто продолжают появляться в голливудских проектах. Без лишнего шума, но очень заметно.

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