В одному з найочікуванішого серіалу липня епізодів приквелу до культової "Білявки в законі" з'явився Baker Boy від Ruslan Baginskiy.



Український бренд засвітився в серіалі "Ель" / Скріншот зсеріалу



До речі, це далеко не перший вихід Ruslan Baginskiy на світову арену. Головні убори українського дизайнера вже не раз обирали світові знаменитості – від Белли Хадід і Джіджі Хадід до Мадонни, Бейонсе та Тейлор Свіфт.

І поки хтось досі сперечається, чи може мода бути частиною культурної дипломатії, українські бренди просто продовжують з'являтися у голлівудських проєктах. Без зайвого шуму, але дуже помітно.

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