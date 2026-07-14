В одному з найочікуванішого серіалу липня епізодів приквелу до культової "Білявки в законі" з'явився Baker Boy від Ruslan Baginskiy.
Український бренд засвітився в серіалі "Ель" / Скріншот зсеріалу
До речі, це далеко не перший вихід Ruslan Baginskiy на світову арену. Головні убори українського дизайнера вже не раз обирали світові знаменитості – від Белли Хадід і Джіджі Хадід до Мадонни, Бейонсе та Тейлор Свіфт.
І поки хтось досі сперечається, чи може мода бути частиною культурної дипломатії, українські бренди просто продовжують з'являтися у голлівудських проєктах. Без зайвого шуму, але дуже помітно.
Ловіть ще одну добірку серіалів на вечір, які зараз найбільш популярніЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram