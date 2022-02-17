Я не снял кино про хороших бандитов, – Олег Сенцов откровенно про главного героя "Носорога"

Второй полнометражный фильм Олега Сенцова выходит в кинопрокат с 17 февраля 2022 года. Редакция кино 24 узнала, как режиссер искал вдохновения на создание криминальной драмы о лихих 90-х.

Как рассказал Олег Сенцов 24 каналу, главный герой ленты – Вова "Носорог" – это не только собирательный образ криминальной эпохи 90-х, но также и конкретный персонаж.

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Режиссер заявил, что у героя одноименной драмы есть прототип. По словам Олега, это его старый товарищ, которому пришлось пройти похожий тяжелый жизненный путь. Поэтому после откровенного разговора с ним у Сенцова появился его главный герой – антигерой.

Я не снял кино про хороших бандитов. Но люди никогда не считают себя плохими, даже если они делают плохие вещи. И вот это стало мне интересно. Что они думают, как они с этим живут, как они себя оправдывают или наоборот, как обвиняют себя. Это очень интересно.

У нас в кино обычно есть хороший герой и отрицательный, и они более штампованные. Но мир устроен совсем иначе, – подчеркнул Олег.



Олег Сенцов на пресс-показе фильма "Носорог", 7.02.2022 / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Читайте позднее в большом интервью с автором премьеры фильма "Носорог" – Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта " Интервью 24 ".

Также Сенцов рассказал, что ему не было интересно снимать криминальную драму только с перестрелками и танцами на столах в сауне, – с клишированной атмосферой 90-х. Он убежден, что это просто антураж, а должна быть мысль, месседж, именно поэтому и пытался снимать ленту максимально реалистично и вдумчиво.

Подробнее об уголовной драме Олега Сенцова читайте в материале Кино 24.

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

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