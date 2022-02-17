Как сообщила пресс-служба фильма для 24 канала, в столице ленту представили в киевском Доме кино при участии съемочной группы. Гостями премьерного показа стали культурные и общественно-политические деятели нашей страны, которые пришли поздравить режиссера с первой громкой премьерой его криминальной драмы о 90-х.

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Важно. Читайте впоследствии в большом интервью с автором премьеры фильма "Носорог" – Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта " Интервью 24".

В частности, гостями на премьере стали пятый Президент Украины Петр Порошенко, наведавшийся с женой Мариной, и третий Президент – Виктор Ющенко. Всех гостей Сенцов поздравлял в черном смокинге с бабочкой – очень по-голливудски.

Премьеру "Носорога" в Киеве также посетили и звезды украинского шоу-бизнеса, политики и кино: Сергей Притула, Святослав Вакарчук, Олег Михайлюта, Ульяна Супрун, Ирма Витовская-Ванца, Ахтем Сеитаблаев, Римма Зюбина, Рефат Чубаров, Александр Кольченко , Антин Мухарский, Алексей Гончарук, Севгиль Мусаева, Ирина Целик, Наталья Ворожбит, Дмитрий Кулеба, Егор Соболев, Маричка Падалко, Юрий Макаров, Олег Скрипка, Майкл Щур, Екатерина Осадчая, Екатерина Молчанова, Александр Данилюк и другие.

Сфотографироваться можно было вместе с режиссером фильма, а можно использовать реквизит для фотографии в стиле самого фильма. Таким реквизитом выступили бейсбольные биты с названием фильма "Носорог".

Фото с премьеры фильма "Носорог" / Фото Marie Claire

Интересно. "Носорог" является второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Больше ленты узнайте в материале Кино 24.

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