Полнометражная лента "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова выходит на широкие экраны Украины 17 февраля 2022 года. Редакция кино 24 собрала самые главные факты о фильме, которые вам стоит узнать перед посещением кинотеатра.
Олег Сенцов и Денис Иванов / Фото 24 канала, автор Валентина Полищук
Фестивальный успех ленты Сенцова
Криминальную драму признали лучшей на фестивале Stockholm International Film, а исполнитель главной роли в картине, Сергей Филимонов, победил в категории "Лучший актер".
Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах
По сюжету, "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории. Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах
"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма
История создания "Носорога"
В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в размере почти 4 миллиона гривен. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро.
Создание фильма происходило в копродукции Украины, Польши и Германии.
В Украине производством фильма занимались продюсер Денис Иванов и Олег Сенцов.