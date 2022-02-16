Олег Сенцов и Денис Иванов / Фото 24 канала, автор Валентина Полищук

  1. Фестивальный успех ленты Сенцова

Криминальную драму признали лучшей на фестивале Stockholm International Film, а исполнитель главной роли в картине, Сергей Филимонов, победил в категории "Лучший актер".

  1. Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах

​По сюжету, "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории. Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

  1. История создания "Носорога"

В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в размере почти 4 миллиона гривен. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро.

Создание фильма происходило в копродукции Украины, Польши и Германии.

  • В Украине производством фильма занимались продюсер Денис Иванов и Олег Сенцов.
  • Польские сопродюсеры – Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабела Войчик (Apple Film Production).
  • В Германии созданием фильма занимались – Хайно Декерт, Тина Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction).
  • Международный дистрибьютор ленты - компания WestEnd Films.