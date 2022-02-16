Редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який наголосив, що на онлайн прем'єру стрічки на Netflix варто чекати орієнтовно у травні 2022 року.

Це перший український фільм, що був куплений великою корпорацією ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює і у нього буде велика кількість глядачів, в тому числі й онлайн.