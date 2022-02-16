  1. Прем'єра стрічки відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі

Світова прем'єрас "Носорога" відбулась у вересні 20221 року в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти". В Україні ж стрічку вперше показали ще минулої осені на Київському тижні критики.

  1. Netflix купив права на показ фільму до прем'єри

Редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який наголосив, що на онлайн прем'єру стрічки на Netflix варто чекати орієнтовно у травні 2022 року.

Це перший український фільм, що був куплений великою корпорацією ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює і у нього буде велика кількість глядачів, в тому числі й онлайн.

Це один з небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.


Олег Сенцов та Денис Іванов / Фото 24 каналу, авторка Валентина Поліщук

  1. Фестивальний успіх стрічки Сенцова

Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор".

  1. Сюжет "Носорога" розповість про важкі часи української історії – 90-ті роки

За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.Сюжет "Носорога" розповість про важкі часи української історії – 90-ті роки

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

  1. Історія створення "Носорога"

У 2013 році фільм виграв на пітчингу в Держкіно й отримав державне фінансування у розмірі майже 4 мільйони гривень. Проєкт Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро.

Створення фільму відбувалося у копродукції України, Польщі та Німеччини.

  • В Україні виробництвом фільму займалися продюсер Денис Іванов та Олег Сенцов.
  • Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production).
  • У Німеччині створенням фільму займалися – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction).
  • Міжнародний дистриб’ютор стрічки – компанія WestEnd Films.