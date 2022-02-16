Уже не секрет, что фильм "Носорог" Олега Сенцова, украинского режиссера и бывшего пленника Кремля, ждет вся Украина. Это ведь первый полноценный фильм, который Олег презентует в кинотеатрах по возвращении из незаконного заключения российскими спецструктурами в Крыму 2014 года.

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Денис Иванов, директор "Артхаус Трафик" и продюсер фильма "Носорог", в интервью для Кино 24 рассказал, что после того, как они возобновили масштабную работу над "Носорогом" в 2020 году, почувствовали на самом деле невероятное давление.

Все ждут первого большого фильма от Олега Сенцова. Поэтому это большой вызов – сделать фильм профессионально и качественно во всех моментах: начиная от проектирования, финансирования и заканчивая последним кинотеатром, который будет показывать этот фильм. Это вызов еще и потому, что этот фильм – первая в украинском кино криминальная драма,

– прокомментировал Иванов.

По словам продюсера, у фильма успешная история, ведь он уже победил в Стокгольме, побывал в Венеции, был на нескольких фестивалях класса А, например, в Варшаве (Польша), Гоа (Индия). Но выход на широкий экран к украинскому зрителю, по мнению Дениса, это большой вызов.

"Это интрига, в том числе и для нас – встреча со зрителями 17 февраля. Ведь это первая история о 90-х, которая была снята в Украине украинцем. Да еще и не просто украинцем, а Олегом Сенцовым. Думаю, это будет интересный опыт для всех, в том числе и для зрителей – погрузиться в атмосферу 90-х. Это только кажется, что 90-е были недавно, но на самом деле – это уже история. Поэтому в определенной степени "Носорог" – еще и историческое кино", – заметил Денис Иванов.

Важно. Читайте большое интервью с автором премьеры фильма "Носорог" – Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта "Интервью 24" .

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

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Сюжет фильма "Носорог"

Фильм "Носорог" повествует о 1990-х годах, когда произошел переход от Советского Союза к демократическому государству. На фоне этих бурных времен рассказывается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события были не случайными.