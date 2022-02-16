Вже не секрет, що на стрічку "Носоріг" Олега Сенцова, українського режисера та колишнього бранця Кремля, чекає вся Україна. Адже це перший повноцінний фільм, який Олег презентує в кінотеатрах після повернення з незаконного ув'язнення російськими спецструктурами у Криму 2014 року.

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Денис Іванов, директор "Артхаус Трафік" та продюсер фільму "Носоріг", в інтерв'ю для Кіно 24 розповів, що після того, як вони відновили масштабну роботу над "Носорогом" у 2020 році, то відчули насправді неймовірний тиск.

Усі чекають на перший великий фільм від Олега Сенцова. Тому це неабиякий виклик – зробити фільм професійно та якісно у всіх моментах: починаючи від проєктування, фінансування і закінчуючи останнім кінотеатром, який буде показувати цей фільм. Це виклик ще й тому, що стрічка є першою в українському кіно кримінальною драмою,

– прокоментував Іванов.

За словами продюсера, у фільму вже є успішна історія, адже він вже переміг у Стокгольмі, побував у Венеції, був на декількох фестивалях класу А, наприклад, у Варшаві (Польща), Гоа (Індія). Але вихід на широкий екран до українського глядача, на думку Дениса, це великий виклик.

"Це інтрига в тому числі і для нас – зустріч з глядачами 17 лютого. Адже це перша історія про 90-ті, яка була знята в Україні українцем. Та ще й не просто українцем, а Олегом Сенцовим. Думаю, це буде цікавий досвід для усіх, у тому числі і для глядачів – зануритись в атмосферу 90-их. Це тільки здається, що 90-ті були нещодавно, але насправді – це вже історія. Тому певною мірою "Носоріг" – ще й історичне кіно", – зауважив Денис Іванов.

Важливо. Повну версію інтерв'ю з автором прем'єри фільму "Носоріг" – Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим читайте у матеріалах проєкту " Інтерв'ю 24" та на Кіно 24.

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Сюжет фільму "Носоріг"

За сюжетом фільм "Носоріг" розповідатиме про 1990-ті роки, коли відбувся перехід від Радянського Союзу до демократичної держави. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були не випадковими.