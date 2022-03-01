"Я остаюсь вместе с Украиной": легендарный Стивен Кинг поддержал Украину

Легендарный фантаст Стивен Кинг поддержал украинцев, опубликовав фото в черной футболке с надписью "Я стою вместе с Украиной". Об этом он сообщил в твиттере.

Как известно, Кинг не любит фотографироваться и выставлять свои фото в сети. Однако "сегодня сделаю исключение", – сообщил он подписчикам.

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Стивен Кинг поддержал Украину



Стивен Кинг поддержал Украину / Фото с твитера писателя

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине. Среди них Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс, Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

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