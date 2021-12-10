"‎Я, "Победа" и Берлин": MONATIK презентовал кавер-версию песни "Старі фотографії"

Песню "Старі фотографії", бесспорно, слышали все, в каждом уголке страны. Ее с легкостью процитируют не только фанаты группы "Скрябин". Не удивительно, что кавер именно на нее стал началом масштабного музыкального промо от создателей фильма. Новое звучание ей подарил автор песен, которые любят миллионы слушателей со всего мира – MONATIK.

Такое событие произошло впервые в истории украинского кино. Кроме Монатика, еще другие известные музыканты записали каверы-версии 16 песен культовой украинской группы "Скрябин". Треки можно будет услышать в приключенческом роуд-муви "‎Я, "Победа" и Берлин", снятом кинокомпанией Star Media по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма.

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Как же я люблю эту песню! Мы чувствовали огромную ответственность и волнение во время работы над этим произведением. Большая честь ее исполнять. Спасибо за доверие всем создателям фильма по книге гениального Кузьмы Скрябина. Я с нетерпением жду "‎Я, "Победа" и Берлин",

– поделился MONATIK.

Прослушать трек группы MONATIK можно по ссылке.

Кавер-версия песни "Старі фотографії" от MONATIK: слушайте онлайн

Кратко об идее каверов на песни Кузьмы

Режиссер Ольга Ряшина и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду треки в крутой микс, который позволит проникнуться атмосферой фильма и эпохой 1990-х, ощутить весь спектр эмоций, прожить вместе с героями сногсшибательные приключения;

К сотрудничеству были привлечены как известных музыканты, чьи хиты покорили не только всю Украину и попали в список лучших плейлистов за рубежом, так и малоизвестные исполнители.

Интересные факты о фильме "‎Я, "Победа" и Берлин"

В ленте говорится об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение;

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Одной из основных идей фильма является воссоздать атмосферу 90-х годов и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки;

Премьера на больших экранах запланирована на весну 2022 года.

"‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите тизер-трейлер к фильму